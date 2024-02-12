Малышка-панда Катюша вырастает с "русским" характером
В Московском зоопарке рассказали о "русском" характере крошки-панды Катюши
Панда Катюша из Москвоского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова
Маленькая панда Катюша является коренной москвичкой и уже сейчас показывает, что обладает "русским" характером. О своих наблюдениях за крошкой поведала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Катюша хрустит бамбуком. Видео © T.me / Светлана Акулова
По её словам, Катюша невероятно обаятельна и харизматична. Она считает большим преимуществом участие России в программе по изучению больших панд и возможность показывать зрителям процесс взросления и воспитания малышки. Акулова назвала её характер "московским, российским, русским".
"И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ", – отметила Акулова в беседе с телеканалом "Москва 24".
Ранее в Москве праздновали китайский новый год. Панду Катюшу, само собой, не оставили без подарков. Катюша получила торт и бамбукового дракона. Однако, Катюша ещё не умеет разгрызать бамбуковые палки также ловко, как это делают её родители.