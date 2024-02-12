Малышка-панда Катюша вырастает с "русским" характером

Маленькая панда Катюша является коренной москвичкой и уже сейчас показывает, что обладает "русским" характером. О своих наблюдениях за крошкой поведала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Катюша хрустит бамбуком. Видео © T.me / Светлана Акулова

По её словам, Катюша невероятно обаятельна и харизматична. Она считает большим преимуществом участие России в программе по изучению больших панд и возможность показывать зрителям процесс взросления и воспитания малышки. Акулова назвала её характер "московским, российским, русским".