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12 февраля, 13:43

Малышка-панда Катюша вырастает с "русским" характером

В Московском зоопарке рассказали о "русском" характере крошки-панды Катюши

Панда Катюша из Москвоского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова

Панда Катюша из Москвоского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова

Маленькая панда Катюша является коренной москвичкой и уже сейчас показывает, что обладает "русским" характером. О своих наблюдениях за крошкой поведала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Катюша хрустит бамбуком. Видео © T.me / Светлана Акулова

По её словам, Катюша невероятно обаятельна и харизматична. Она считает большим преимуществом участие России в программе по изучению больших панд и возможность показывать зрителям процесс взросления и воспитания малышки. Акулова назвала её характер "московским, российским, русским".

"И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ", – отметила Акулова в беседе с телеканалом "Москва 24".

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Ранее в Москве праздновали китайский новый год. Панду Катюшу, само собой, не оставили без подарков. Катюша получила торт и бамбукового дракона. Однако, Катюша ещё не умеет разгрызать бамбуковые палки также ловко, как это делают её родители.

Владимир Озеров
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