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12 февраля, 16:06

Последняя роль Пухляша из Little Big оказалась пророческой

Kp.ru: В последней роли танцора Красилова нашли пророчество трагической смерти

Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Последняя роль танцора Дмитрия Красилова, который стал популярен благодаря клипу Little Big, оказалась пророческой. В сериале "Сергий против нечисти. Яга" нашли предсказание его трагической смерти. На мрачное совпадение обратило внимание kp.ru.

Дмитрий Красилов в фильме "Сергий против нечисти. Яга". Режиссёры Андрей Волгин, Максим Кондратенко, сценаристы Евгений Русак, Кирилл Ситников. Фото © kino-teatr.ru

Дмитрий Красилов в фильме "Сергий против нечисти. Яга". Режиссёры Андрей Волгин, Максим Кондратенко, сценаристы Евгений Русак, Кирилл Ситников. Фото © kino-teatr.ru

2023 год оказался для Красилова богатым на участие в проектах. В частности, на днях вышел новый 3-й сезон сериала "Сергий против нечисти", где он сыграл роль самца Жар-птицы. По сюжету, персонаж скоропостижно погибает, едва представ перед зрителем. Именно в этой эпизодической роли Дмитрия зрители увидели намёк на постигнувшую его судьбу.

Кстати, по данным издания, в настоящее время на стадии производства находятся ещё три комедии, в съёмках которых покойный актёр также принимал участие.

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Напомним, о смерти Красилова стало известно 18 декабря 2023 года — танцор был найден мёртвым в своей московской квартире. Те, кто видел его в последние часы жизни, подтвердили, что роковым вечером Пухляш чувствовал себя нехорошо. При этом он и сам был в курсе о своих проблемах с сердцем. Актёр понимал, что недуг может свести его в могилу, но не стеснял себя в употреблении вредной еды и алкоголя.

Юрий Лысенко
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