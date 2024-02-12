Последняя роль Пухляша из Little Big оказалась пророческой

Последняя роль танцора Дмитрия Красилова, который стал популярен благодаря клипу Little Big, оказалась пророческой. В сериале "Сергий против нечисти. Яга" нашли предсказание его трагической смерти. На мрачное совпадение обратило внимание kp.ru.

2023 год оказался для Красилова богатым на участие в проектах. В частности, на днях вышел новый 3-й сезон сериала "Сергий против нечисти", где он сыграл роль самца Жар-птицы. По сюжету, персонаж скоропостижно погибает, едва представ перед зрителем. Именно в этой эпизодической роли Дмитрия зрители увидели намёк на постигнувшую его судьбу.