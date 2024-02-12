МВД Абхазии выразило готовность сотрудничать с Росгвардией для обмена опытом

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поставил точку в спекуляциях на тему проекта соглашения между МВД республики и Росгвардией, который бурно обсуждается в соцсетях. Он заметил, что МВД Абхазии располагает достаточным личным составом для обеспечения общественного порядка и безопасности, а с российской вневедомственной охраной будет развивать сотрудничество в целях повышения квалификации сотрудников и обмена опытом.

"Проект соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и МВД Абхазии, в последние дни бурно обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию со стороны руководства МВД республики. В распоряжении МВД Абхазии и других силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, осуществления госконтроля в области оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности. МВД Абхазии нацелено на развитие сотрудничества с МВД РФ, Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия и обмена опытом", — сказано в заявлении Киута.