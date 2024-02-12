МВД Абхазии выразило готовность сотрудничать с Росгвардией для обмена опытом
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поставил точку в спекуляциях на тему проекта соглашения между МВД республики и Росгвардией, который бурно обсуждается в соцсетях. Он заметил, что МВД Абхазии располагает достаточным личным составом для обеспечения общественного порядка и безопасности, а с российской вневедомственной охраной будет развивать сотрудничество в целях повышения квалификации сотрудников и обмена опытом.
"Проект соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и МВД Абхазии, в последние дни бурно обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию со стороны руководства МВД республики. В распоряжении МВД Абхазии и других силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, осуществления госконтроля в области оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности. МВД Абхазии нацелено на развитие сотрудничества с МВД РФ, Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия и обмена опытом", — сказано в заявлении Киута.
Министр обратил внимание на то, что действующая конституция и законодательство республики исключают привлечение иностранных правоохранителей к обеспечению общественной безопасности и порядка. Глава МВД заверил, что "разделяет все переживания и беспокойство граждан". По его уверению, в министерстве, как и во всём руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам своей родины и соотечественников. Абхазия является суверенным, независимым государством, и именно этот статус власти защищают уже 30 лет, напомнил он. Киута обещал, что в этом ключе правительство страны будет действовать и далее.
А ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. В ходе переговоров он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество осуществляется по многим направлениям.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов