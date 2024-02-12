Белый дом предупредили о тяжелейших последствиях болезни шефа Пентагона
Эксперт Михайлов назвал тяжелейшим ударом для Белого дома госпитализацию Остина
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Emmanuele Contini
Новая госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина оказалась неприятным сюрпризом для властей США, особенно в свете предвыборной гонки за президентское кресло. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог Евгений Михайлов.
"В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что временно полномочия шефа Пентагона переданы заместительнице Остина Кэтлин Хиггс. По словам политолога, это стало для неё неожиданностью, тем более что в Минобороны США никто не воспринимает её всерьёз. Сейчас Пентагону нужен сильный руководитель, а подобные ротации подрывают основы нацбезопасности Штатов, полагает Михайлов. Он прогнозирует уничижительные высказывания со стороны республиканцев и соперника Байдена в борьбе за кресло президента Дональда Трампа.
Напомним, вечером 11 февраля Остин в очередной раз был доставлен в больницу. В Пентагоне заявили, что недомогание не помешает ему заниматься служебными обязанностями, но в крайнем случае их готова взять на себя его заместительница Кэтлин Хиггс. Сейчас Остина перевели в палату интенсивной терапии и сроки его выписки неизвестны.