Белый дом предупредили о тяжелейших последствиях болезни шефа Пентагона

Новая госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина оказалась неприятным сюрпризом для властей США, особенно в свете предвыборной гонки за президентское кресло. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог Евгений Михайлов.

"В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что временно полномочия шефа Пентагона переданы заместительнице Остина Кэтлин Хиггс. По словам политолога, это стало для неё неожиданностью, тем более что в Минобороны США никто не воспринимает её всерьёз. Сейчас Пентагону нужен сильный руководитель, а подобные ротации подрывают основы нацбезопасности Штатов, полагает Михайлов. Он прогнозирует уничижительные высказывания со стороны республиканцев и соперника Байдена в борьбе за кресло президента Дональда Трампа.