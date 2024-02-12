Глава Конституционного суда Украины задекларировал личный храм, где снимали "Битву экстрасенсов"

И.о. главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внёс в декларацию о доходах личный храм площадью чуть больше 200 квадратных метров. Он расположен в Черкасской области и относится к раскольнической структуре — Украинской православной церкви Киевского патриархата (ПЦУ).

По данным Союза православных журналистов, Головатый приобрёл Покровский храм в посёлке Ольшана летом 2010 года. Настоятелем является некто Александр Барей, известный по местной версии шоу "Битва экстрасенсов". В 2016 году он пригласил в посёлок магов и колдунов, чтобы они выяснили, почему прихожане храма стали чаще умирать. Причиной, к слову, оказалось "проклятье", якобы наложенное сельским батюшкой — представителем Московского патриархата.