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12 февраля, 15:57

Глава Конституционного суда Украины задекларировал личный храм, где снимали "Битву экстрасенсов"

И.о. главы Конституционного суда Украины Головатый задекларировал личный храм

И.о. главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внёс в декларацию о доходах личный храм площадью чуть больше 200 квадратных метров. Он расположен в Черкасской области и относится к раскольнической структуре — Украинской православной церкви Киевского патриархата (ПЦУ).

По данным Союза православных журналистов, Головатый приобрёл Покровский храм в посёлке Ольшана летом 2010 года. Настоятелем является некто Александр Барей, известный по местной версии шоу "Битва экстрасенсов". В 2016 году он пригласил в посёлок магов и колдунов, чтобы они выяснили, почему прихожане храма стали чаще умирать. Причиной, к слову, оказалось "проклятье", якобы наложенное сельским батюшкой — представителем Московского патриархата.

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Напомним, что так называемая Православная церковь Украины была провозглашена в 2018 году. В январе 2019-го Константинопольский патриархат дал ей статус автокефальной, предоставив томос. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января осудил Константинополь за признание раскола на Украине, отметив, что это великий грех. В 2024 году Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории России.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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