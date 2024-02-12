Глава Конституционного суда Украины задекларировал личный храм, где снимали "Битву экстрасенсов"
И.о. главы Конституционного суда Украины Головатый задекларировал личный храм
И.о. главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внёс в декларацию о доходах личный храм площадью чуть больше 200 квадратных метров. Он расположен в Черкасской области и относится к раскольнической структуре — Украинской православной церкви Киевского патриархата (ПЦУ).
По данным Союза православных журналистов, Головатый приобрёл Покровский храм в посёлке Ольшана летом 2010 года. Настоятелем является некто Александр Барей, известный по местной версии шоу "Битва экстрасенсов". В 2016 году он пригласил в посёлок магов и колдунов, чтобы они выяснили, почему прихожане храма стали чаще умирать. Причиной, к слову, оказалось "проклятье", якобы наложенное сельским батюшкой — представителем Московского патриархата.
Напомним, что так называемая Православная церковь Украины была провозглашена в 2018 году. В январе 2019-го Константинопольский патриархат дал ей статус автокефальной, предоставив томос. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января осудил Константинополь за признание раскола на Украине, отметив, что это великий грех. В 2024 году Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории России.
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