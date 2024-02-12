WADA завершило более 400 допинговых дел против россиян без санкций

Свыше 400 дел о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были заведены на основании данных московской лаборатории, закрыли без санкций. Об этом сообщает ARD со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"На настоящий момент было зарегистрировано 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел было закрыто безрезультатно", — говорится в документе.