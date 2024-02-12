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12 февраля, 18:41

WADA завершило более 400 допинговых дел против россиян без санкций

ARD: 409 допинговых дел против российских спортсменов закрыли без обвинений

Свыше 400 дел о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были заведены на основании данных московской лаборатории, закрыли без санкций. Об этом сообщает ARD со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"На настоящий момент было зарегистрировано 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел было закрыто безрезультатно", — говорится в документе.

При этом в настоящее время расследование продолжается по 145 делам. Ещё по 280 — приняты решения о санкциях.

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Между тем ранее Life.ru рассказывал, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за найденного допинга. Первое место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку.

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Александра Мышляева
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