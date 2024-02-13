"Дрейф в сторону НАТО": В Совфеде оценили результаты финских президентских выборов

Финляндия, избрав антироссийски настроенного лидера — экс-премьера Александра Стубба, завершила свой поворот в сторону США и НАТО. Так прокомментировал "Газете.ru" итоги президентских выборов в стране глава Комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"[Он] был главным оппозиционером курса прежнего президента Финляндии Саули Ниинистё по отношению к России. Стубб — воплощение проамериканской тенденции в европейской политике, — сказал сенатор.

По его мнению, это логическое завершение отказа Финляндии от какого-либо нейтралитета, "дрейф в сторону НАТО" и возвращение к антисоветскому курсу, проводимому страной в 20–30-х годах прошлого века.