"Дрейф в сторону НАТО": В Совфеде оценили результаты финских президентских выборов
Пушков: Финляндия вернулась к своему антисоветскому курсу 20–30-х годов XX века
Новый президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © X / Alexander Stubb
Финляндия, избрав антироссийски настроенного лидера — экс-премьера Александра Стубба, завершила свой поворот в сторону США и НАТО. Так прокомментировал "Газете.ru" итоги президентских выборов в стране глава Комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"[Он] был главным оппозиционером курса прежнего президента Финляндии Саули Ниинистё по отношению к России. Стубб — воплощение проамериканской тенденции в европейской политике, — сказал сенатор.
По его мнению, это логическое завершение отказа Финляндии от какого-либо нейтралитета, "дрейф в сторону НАТО" и возвращение к антисоветскому курсу, проводимому страной в 20–30-х годах прошлого века.
Напомним, во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одержал кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб. В Кремле надеются, что политик будет соблюдать баланс в отношениях с Россией, однако сейчас Финляндия полностью поддерживает антироссийские санкции и постоянно делает недружественные заявления.