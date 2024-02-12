Новый президент Финляндии сделал первое заявление о России Президент Стубб заявил, что у Финляндии нет политических отношений с Россией 12 февраля, 13:03 3639 3639 Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Grits

Финляндия не контактирует с Россией по линии высшего руководства, но странам приходится общаться по ряду практических вопросов, в том числе по границе и дипломатии. Об этом в ходе брифинга сказал избранный президент страны Александр Стубб.

"У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время. Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит свою агрессию на Украине", — уточнил он.

Ранее Life.ru сообщал, что во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одерживает кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб. В Кремле надеются, что политик будет соблюдать баланс в отношениях с Россией, хотя сейчас Финляндия полностью поддержала антироссийские санкции и постоянно делает недружественные заявления.

Авторы Татьяна Миссуми