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Новый президент Финляндии сделал первое заявление о России

Президент Стубб заявил, что у Финляндии нет политических отношений с Россией

12 февраля, 13:03
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Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Grits

Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP / Sergei Grits

Финляндия не контактирует с Россией по линии высшего руководства, но странам приходится общаться по ряду практических вопросов, в том числе по границе и дипломатии. Об этом в ходе брифинга сказал избранный президент страны Александр Стубб.

"У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время. Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит свою агрессию на Украине", — уточнил он.

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля
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Ранее Life.ru сообщал, что во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одерживает кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб. В Кремле надеются, что политик будет соблюдать баланс в отношениях с Россией, хотя сейчас Финляндия полностью поддержала антироссийские санкции и постоянно делает недружественные заявления.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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