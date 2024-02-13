Более ста тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Более ста тысяч человек, которые проживают в ряде регионов России, остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Оперативные данные на 7:00 [по московскому времени] по количеству отключённых потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область — 52,3 тысячи человек, ЛНР — 41,9 тысячи человек, Волгоградская область — 11,5 тысячи человек", — говорится в сообщении.