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Уведомления отключены

13 февраля, 08:07

Более ста тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Минэнерго: Непогода оставила без электричества более ста тысяч жителей России

Более ста тысяч человек, которые проживают в ряде регионов России, остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Оперативные данные на 7:00 [по московскому времени] по количеству отключённых потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область 52,3 тысячи человек, ЛНР 41,9 тысячи человек, Волгоградская область — 11,5 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Вместе с этим в министерстве уточнили, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение в Астраханской области.

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А ранее Life.ru писал, что вчера, 12 февраля, ледяной дождь накрыл Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую, Калужскую и Брянскую области. Из-за непогоды в регионах ввели режим ЧС и режим повышенной готовности. А в Москве ледяной дождь и гололедица должны закончиться 13 февраля. Днём снеговые тучи отойдут за пределы Подмосковья, а к полудню осадки в столице прекратятся, и москвичи увидят солнце.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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