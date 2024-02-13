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13 февраля, 10:05

Кремль своевременно сообщит о сроках Послания Путина Федеральному собранию

Песков подтвердил подготовку Путина к Посланию Федеральному собранию

Подготовка к Посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию в настоящее время ведётся, о точных сроках его проведения Кремль сообщит своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сроки мы сообщим вам своевременно. Также и откроем своевременно аккредитацию [на мероприятие] для представителей СМИ", — добавил Песков в беседе с журналистами.

В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

А ранее Life.ru писал, что Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля. Обе даты пока находятся под вопросом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позднее заявил, что глава государства может выступить с Посланием уже в конце этого месяца.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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