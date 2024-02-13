Кремль своевременно сообщит о сроках Послания Путина Федеральному собранию

Подготовка к Посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию в настоящее время ведётся, о точных сроках его проведения Кремль сообщит своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сроки мы сообщим вам своевременно. Также и откроем своевременно аккредитацию [на мероприятие] для представителей СМИ", — добавил Песков в беседе с журналистами.