Кремль своевременно сообщит о сроках Послания Путина Федеральному собранию
Песков подтвердил подготовку Путина к Посланию Федеральному собранию
Подготовка к Посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию в настоящее время ведётся, о точных сроках его проведения Кремль сообщит своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сроки мы сообщим вам своевременно. Также и откроем своевременно аккредитацию [на мероприятие] для представителей СМИ", — добавил Песков в беседе с журналистами.
А ранее Life.ru писал, что Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля. Обе даты пока находятся под вопросом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позднее заявил, что глава государства может выступить с Посланием уже в конце этого месяца.
Kremlin.ru