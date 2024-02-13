Диетолог объяснила, как сосиски убивают ваше либидо Диетолог Войт: Петрушка и имбирь помогут мужчинам поднять либидо 13 февраля, 11:37 Обложка © Shutterstock

Сексуальная активность после 30–35 лет значительно падает, и люди озадачены поиском того, что поднимет либидо. Многие начинают поедать морепродукты или прибегают к волшебным таблеткам (БАДы), на баночках которых описан чудесный эффект. Большая часть препаратов и пищевых добавок перерабатывается в печени, и лишняя нагрузка может привести к разрушению клеток этого органа, притом что либидо так и останется "в спячке".

Как объяснила Life.ru диетолог-консультант Кристина Войт, проще подкорректировать образ жизни и пищевые привычки.

Главный враг для либидо — ультрапереработанные продукты. Это любимые всеми колбасы, сосиски, производственный жир в составе продуктов, отсутствие натурального белка, выпечка массового производства, кетчуп и прочие соусы с большим количеством сахаров. Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мёд) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо. Кристина Войт Диетолог-консультант

Также на либидо напрямую влияет образ жизни. Застой крови в малом тазу, а за ним и эректильная дисфункция может появляться у мужчин молодого возраста из-за лишнего веса, скудного питания и отсутствия физической активности. По словам Войт, даже небольшой процент ожирения вызывает нарушения гормонального фона: из-за избытка жировой ткани снижается синтез тестостерона.

Чтобы "разбудить" либидо, нужно: Снизить вес.

Добавить хотя бы лёгкий спорт на регулярной основе.

Насытить рацион натуральным белком (все гормоны — это белки).

Включить в рацион полезные жиры. Добавлять в пищу сливочное масло (82,5%), растительное нерафинированное масло.

Мужчинам включить продукты, богатые цинком (он важен для синтеза тестостерона). Это семечки тыквы, подсолнечника, кунжут, петрушка, имбирь.

Женщинам следить за уровнем железа (в норме ферритин от 30 мкг/л, без привязки к возрасту или весу).

Кстати, регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин. При этом близости раз в неделю уже достаточно для того, чтобы добиться положительного влияния на организм.

Авторы Андрей Горяничев