Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы за нарушение запрета на въезд в Шенген

Умер россиянин, получивший ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минералки

Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями

Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

Лавров заявил, что США заталкивают весь Ближний Восток в катастрофу

Очередной украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Стало известно, чем Россия ответит Западу на изъятие заблокированных активов

Песков заявил, что Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись после интервью

Диетолог объяснила, как сосиски убивают ваше либидо

Диетолог Войт: Петрушка и имбирь помогут мужчинам поднять либидо

13 февраля, 11:37
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Сексуальная активность после 30–35 лет значительно падает, и люди озадачены поиском того, что поднимет либидо. Многие начинают поедать морепродукты или прибегают к волшебным таблеткам (БАДы), на баночках которых описан чудесный эффект. Большая часть препаратов и пищевых добавок перерабатывается в печени, и лишняя нагрузка может привести к разрушению клеток этого органа, притом что либидо так и останется "в спячке".

Как объяснила Life.ru диетолог-консультант Кристина Войт, проще подкорректировать образ жизни и пищевые привычки.

Отсутствие либидо и запоры: Эндокринолог назвала неочевидные симптомы болезни щитовидки
Отсутствие либидо и запоры: Эндокринолог назвала неочевидные симптомы болезни щитовидки

Главный враг для либидо — ультрапереработанные продукты. Это любимые всеми колбасы, сосиски, производственный жир в составе продуктов, отсутствие натурального белка, выпечка массового производства, кетчуп и прочие соусы с большим количеством сахаров. Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мёд) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо.

Кристина Войт

Диетолог-консультант

Главный враг для либидо — ультрапереработанные продукты. Это любимые всеми колбасы, сосиски, производственный жир в составе продуктов, отсутствие натурального белка, выпечка массового производства, кетчуп и прочие соусы с большим количеством сахаров. Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мёд) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо.
Главный враг для либидо — ультрапереработанные продукты. Это любимые всеми колбасы, сосиски, производственный жир в составе продуктов, отсутствие натурального белка, выпечка массового производства, кетчуп и прочие соусы с большим количеством сахаров. Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мёд) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо.

Также на либидо напрямую влияет образ жизни. Застой крови в малом тазу, а за ним и эректильная дисфункция может появляться у мужчин молодого возраста из-за лишнего веса, скудного питания и отсутствия физической активности. По словам Войт, даже небольшой процент ожирения вызывает нарушения гормонального фона: из-за избытка жировой ткани снижается синтез тестостерона.

Чтобы "разбудить" либидо, нужно:

  • Снизить вес.
  • Добавить хотя бы лёгкий спорт на регулярной основе.
  • Насытить рацион натуральным белком (все гормоны — это белки).
  • Включить в рацион полезные жиры. Добавлять в пищу сливочное масло (82,5%), растительное нерафинированное масло.
  • Мужчинам включить продукты, богатые цинком (он важен для синтеза тестостерона). Это семечки тыквы, подсолнечника, кунжут, петрушка, имбирь.
  • Женщинам следить за уровнем железа (в норме ферритин от 30 мкг/л, без привязки к возрасту или весу).
Назван топ секс-поз для любовников, слишком уставших на работе
Назван топ секс-поз для любовников, слишком уставших на работе

Кстати, регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин. При этом близости раз в неделю уже достаточно для того, чтобы добиться положительного влияния на организм.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!