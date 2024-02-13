Диетолог объяснила, как сосиски убивают ваше либидо
Диетолог Войт: Петрушка и имбирь помогут мужчинам поднять либидо
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Сексуальная активность после 30–35 лет значительно падает, и люди озадачены поиском того, что поднимет либидо. Многие начинают поедать морепродукты или прибегают к волшебным таблеткам (БАДы), на баночках которых описан чудесный эффект. Большая часть препаратов и пищевых добавок перерабатывается в печени, и лишняя нагрузка может привести к разрушению клеток этого органа, притом что либидо так и останется "в спячке".
Как объяснила Life.ru диетолог-консультант Кристина Войт, проще подкорректировать образ жизни и пищевые привычки.
Главный враг для либидо — ультрапереработанные продукты. Это любимые всеми колбасы, сосиски, производственный жир в составе продуктов, отсутствие натурального белка, выпечка массового производства, кетчуп и прочие соусы с большим количеством сахаров. Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мёд) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо.
Также на либидо напрямую влияет образ жизни. Застой крови в малом тазу, а за ним и эректильная дисфункция может появляться у мужчин молодого возраста из-за лишнего веса, скудного питания и отсутствия физической активности. По словам Войт, даже небольшой процент ожирения вызывает нарушения гормонального фона: из-за избытка жировой ткани снижается синтез тестостерона.
Чтобы "разбудить" либидо, нужно:
- Снизить вес.
- Добавить хотя бы лёгкий спорт на регулярной основе.
- Насытить рацион натуральным белком (все гормоны — это белки).
- Включить в рацион полезные жиры. Добавлять в пищу сливочное масло (82,5%), растительное нерафинированное масло.
- Мужчинам включить продукты, богатые цинком (он важен для синтеза тестостерона). Это семечки тыквы, подсолнечника, кунжут, петрушка, имбирь.
- Женщинам следить за уровнем железа (в норме ферритин от 30 мкг/л, без привязки к возрасту или весу).
Кстати, регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин. При этом близости раз в неделю уже достаточно для того, чтобы добиться положительного влияния на организм.