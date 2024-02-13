"Подрыв скрепности": Депутат осудил мужчин за "женские" сумки, а потом заявил, что пошутил

Депутат Госдумы Михаил Матвеев по пути в парламент снял видео, в котором осудил мужчин за моду носить сумки, которые, по его мнению, похожи на женские. Ролик опубликован в его телеграм-канале.

Депутат Михаил Матвеев осудил мужчин за "женские" сумки и джинсы. Видео © Telegram / Михаил Матвеев коммент

"Пошла какая-то странная мода. Уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками <...> Народ подраспустился <...> Женские сумки — это вообще какой-то подрыв скрепности", — сказал Матвеев, добавив, что пришло время навести порядок.

Позже в другом видео, которое появилось в его телеграм-канале, депутат призвал коллег-мужчин не принимать на свой счёт его "шутку". Матвеев пояснил, что изначально говорил о "шайтанах, которые несут чуждую нам моду и двубортные костюмы". А в беседе с "Газетой.ru" парламентарий отметил, что не будет пытаться запретить мужчинам носить портфели, которые напоминают женские сумки, и подчеркнул, что видео шуточное.

"У кого с чувством юмора плохо, объясняю: в этом видео есть отсылки. Одна к замечанию [выступившему с трибуны в джинсах] депутату Плякину, которого я сегодня встретил в Думе в костюме. Похвалил за то, что он наконец-то выглядит как человек. Но сделал замечание, что у него костюм однобортный, а не двубортный. Цитата из "Приключений Мюнхгаузена", — пояснил Матвеев.

По мнению парламентария, ношение таких сумок мужчинами — это "стрёмно", так как они похожи на женские, хозяйственные за счёт формы ремня и обтекаемости краёв. Сам же Матвеев ходит в Госдуму с рюкзаком или портфелем.

"Сейчас идут тенденции мировые на унисекс. Или как это назвать? Я считаю, что это дело каждого, кому с чем ходить. Просто, когда я вижу людей с такими портфельчиками с такими ручечками, точно такими же, с которыми ходят женщины, мне стрёмно, что деловые портфели начинают преображаться в какие-то модельные такие вещи", — добавил он.