"Движение первых", а также Эрмитаж и Московская биеннале 10 февраля запустили конкурс для школьников "Портрет эрмитажного кота – 2024". Презентация прошла на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках форума национальных достижений "Молодёжная политика".

"Движение первых" объявило приём заявок на конкурс "Портрет эрмитажного кота". Видео © Предоставлено Life.ru

Для участия дети от 8 до 18 лет должны до 31 марта 2024 года прислать рисунок кота и объяснить, почему нарисованного пушистика можно назвать эрмитажным. Как отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, это объединяет миллионы талантливых ребят, многие из которых увлечены живописью, поэтому конкурс для них станет первым шагом в творческой биографии.

"Для них конкурс рисунков школьников "Портрет эрмитажного кота" станет отличной возможностью сделать свои творческие работы достоянием широкой публики. Рисунки [трёх победителей и 51 финалиста] будут представлены на выставке в главном музее России — Государственном Эрмитаже [25 мая]", — указал он.

Все участники разделены на группы по возрасту: от 8 до 10, от 11 до 14, от 15 до 18 лет. Главным призом для победителей в каждой из трёх категорий станет отдых в "Артеке" этим летом, а их работы в качестве муралов появятся на стенах лагеря, а также в Донецке и Луганске. Кроме того, выставки проекта пройдут в госпитале в Ростове-на-Дону и на территории арт-кластера "Таврида". Победителей и финалистов пригласят в Санкт-Петербург, где они посетят Эрмитаж, сходят в гости к его котам и в Музей железных дорог.

В прошлом году в конкурсе участвовали десятки тысяч юных художников, в том числе ребята из новых регионов. Руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская указала, что своим творчеством ребята дарят улыбки и помогают взрослым делать большие добрые дела.

"Конкурс рисунков, посвящённых эрмитажным котам, стал настоящим вкладом и котов, и Эрмитажа в создание серий социальных акций, которые связаны с заботой о животных, о людях. В целом вся история про эрмитажных котов — это история про воспитание добра. Мы очень рады, что она получается из года в год", — подчеркнул директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Эрмитажные коты содержатся на территории петербургского Зимнего дворца со времён его постройки для борьбы с крысами и мышами. Сотрудники Эрмитажа дарят пушистикам "доброе слово и внимание".