В Москве состоялась премьера шпионской драмы "ГДР" с Горбатовым и Урсуляк

В кинотеатре "Октябрь" в Москве прошла премьера шпионской драмы "ГДР", производством фильма занималась кинокомпания "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и "НМГ-студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Главные роли исполнили актёры Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш, режиссёром кинокартины выступил Сергей Попов ("Заключение").

"Мы целый год снимали это кино. В этой картине сразу несколько фильмов: там есть и история любви, и шпионский триллер, и политический детектив. Очень надеюсь, что вам это понравится", — пояснил Попов.

События сериала происходят во времена Советского Союза в 1989 году. Главный герой капитан Нечаев вынужден вернуться в строй после провальной спецоперации. Мужчина оказывается участником череды событий в Москве и Берлине, связанных с противостоянием мировых разведок. Съёмки ленты проходили сразу в нескольких городах мира — в Москве, Калининграде и Выборге, в Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

Онлайн-премьера фильма выйдет 16 февраля, после чего сериал будет доступен для просмотра в эфире телеканала НТВ.