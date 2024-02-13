Эксперт объяснил, возможна ли новая война между Арменией и Азербайджаном
Эксперт Перла: Сейчас не идёт речь о новой войне Армении с Азербайджаном
В районе Неркин Ханд 13 февраля между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошло столкновение, в результате которого погибли четыре человека. Политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла убеждён, что это событие не говорит о начале возможных боевых действий между Баку и Ереваном.
По его словам, переизбранный на новый срок глава Азербайджана Ильхам Алиев уже застолбил в истории место как "собиратель земель". Теперь политическому деятелю надо не давать своим согражданам забыть о победе, а также не подставиться так, чтобы не растерять от неё бонусы.
"Так как Армения никуда не делась и не денется, она вынужденно будет для него источником таких эпизодов... По крайней мере, пока Россия не найдёт времени и сил развернуться на юг и навести там порядок. Но пока продолжается СВО, на это надежды нет", — сообщил аналитик.
Ранее Life.ru писал об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе после обстрела на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Впоследствии пограничная служба Азербайджана заявила о проведении 13 февраля "операции возмездия" в ответ на действия Вооружённых сил Армении.
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