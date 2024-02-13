Эксперт объяснил, возможна ли новая война между Арменией и Азербайджаном

В районе Неркин Ханд 13 февраля между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошло столкновение, в результате которого погибли четыре человека. Политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла убеждён, что это событие не говорит о начале возможных боевых действий между Баку и Ереваном.

По его словам, переизбранный на новый срок глава Азербайджана Ильхам Алиев уже застолбил в истории место как "собиратель земель". Теперь политическому деятелю надо не давать своим согражданам забыть о победе, а также не подставиться так, чтобы не растерять от неё бонусы.