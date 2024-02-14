В Совбезе предупредили о риске "случайной" ядерной войны из-за Байдена
Совбез РФ: Ошибка Байдена может привести мир к глобальной катастрофе
Американский президент Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse
В нынешней политической ситуации в США, когда когнитивные способности действующего американского лидера Джо Байдена ставятся под вопрос, велика вероятности управленческой ошибки, которая может привести мировое сообщество к катастрофе. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
Во время беседы с журналистами Попов напомнил им об истории с майором Харольдом Херингом, который был уволен из ВВС США после того, как в 1973 году на военной базе Вандербург задался вопросом о том, как он может быть уверен в том, что приказ о запуске ракеты был отдан ему здравомыслящим президентом.
"Сегодня, по прошествии 50 лет, этот вопрос звучит ещё громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчёта специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что сегодня Байден является единственным человеком в США, который может отдать приказ о применении оружия.