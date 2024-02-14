В Совбезе предупредили о риске "случайной" ядерной войны из-за Байдена

В нынешней политической ситуации в США, когда когнитивные способности действующего американского лидера Джо Байдена ставятся под вопрос, велика вероятности управленческой ошибки, которая может привести мировое сообщество к катастрофе. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Во время беседы с журналистами Попов напомнил им об истории с майором Харольдом Херингом, который был уволен из ВВС США после того, как в 1973 году на военной базе Вандербург задался вопросом о том, как он может быть уверен в том, что приказ о запуске ракеты был отдан ему здравомыслящим президентом.