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13 февраля, 23:56

В Совбезе предупредили о риске "случайной" ядерной войны из-за Байдена

Совбез РФ: Ошибка Байдена может привести мир к глобальной катастрофе

Американский президент Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse

Американский президент Джо Байден. Обложка © Flickr / Whitehouse

В нынешней политической ситуации в США, когда когнитивные способности действующего американского лидера Джо Байдена ставятся под вопрос, велика вероятности управленческой ошибки, которая может привести мировое сообщество к катастрофе. Об этом рассказал в интервью газете "Известия" заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Во время беседы с журналистами Попов напомнил им об истории с майором Харольдом Херингом, который был уволен из ВВС США после того, как в 1973 году на военной базе Вандербург задался вопросом о том, как он может быть уверен в том, что приказ о запуске ракеты был отдан ему здравомыслящим президентом.

"Сегодня, по прошествии 50 лет, этот вопрос звучит ещё громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчёта специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что сегодня Байден является единственным человеком в США, который может отдать приказ о применении оружия.

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Напомним, расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. Стоит отметить, что в нём говорится о плохом здоровье действующего хозяина Белого дома, что в свою очередь вызвало возмущение президента США.

Алексей Соловьёв
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