Ещё один член Евросоюза готовится закрыть границы с Россией
RTVI: В Нарве россиян предупредили о закрытии границы с Эстонией
Россиянам начали раздавать памятки о возможном закрытии границы между РФ и Эстонией. Как передаёт телеграм-канал RTVI, подобные предупреждения были замечены на пограничном пункте Нарва.
Соответствующая информация также была размещена на портале эстонской погранслужбы. В листовках, которые раздавали россиянам при выезде из Эстонии, говорится, что пересекающие границу могут не вернуться обратно в прибалтийское государство.
Подобные меры Таллин связывает с так называемым миграционным давлением на свои границы. По версии эстонских властей, Москва целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Евросоюз.
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