Ещё один член Евросоюза готовится закрыть границы с Россией

Россиянам начали раздавать памятки о возможном закрытии границы между РФ и Эстонией. Как передаёт телеграм-канал RTVI, подобные предупреждения были замечены на пограничном пункте Нарва.

Соответствующая информация также была размещена на портале эстонской погранслужбы. В листовках, которые раздавали россиянам при выезде из Эстонии, говорится, что пересекающие границу могут не вернуться обратно в прибалтийское государство.