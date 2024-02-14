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14 февраля, 01:28

Ещё один член Евросоюза готовится закрыть границы с Россией

RTVI: В Нарве россиян предупредили о закрытии границы с Эстонией

Россиянам начали раздавать памятки о возможном закрытии границы между РФ и Эстонией. Как передаёт телеграм-канал RTVI, подобные предупреждения были замечены на пограничном пункте Нарва.

Соответствующая информация также была размещена на портале эстонской погранслужбы. В листовках, которые раздавали россиянам при выезде из Эстонии, говорится, что пересекающие границу могут не вернуться обратно в прибалтийское государство.

Подобные меры Таллин связывает с так называемым миграционным давлением на свои границы. По версии эстонских властей, Москва целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Евросоюз.

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Ранее Life.ru писал, что финские власти решили продлить закрытие сухопутной границы с Россией до 14 апреля. Напомним, что финны закрыли все КПП на границе с РФ в ноябре прошлого года, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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