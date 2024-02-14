Пожар в жилом доме в Анапе полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в многоэтажном доме на улице Объездной в Анапе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Пожар полностью ликвидирован", — приводит агентство сообщение служб.
Life.ru сообщал, что вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Из дома было эвакуировано 440 человек, среди них 112 детей. Также пострадал лифтёр, находившийся на чердаке. Спустя время мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
t.me / МЧС России