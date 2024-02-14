Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российскими регионами
Минобороны: Средства ПВО сбили девять дронов ВСУ над территорией России
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников самолётного типа над территорией России. По данным Министерства обороны РФ, объекты были уничтожены и перехвачены над Брянской и Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Чёрного моря (6 БПЛА)", — рассказали в оборонном ведомстве.
Life.ru сообщал, что сегодня ночью угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны ВСУ, в результате которой пострадала женщина.
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