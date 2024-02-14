Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников самолётного типа над территорией России. По данным Министерства обороны РФ, объекты были уничтожены и перехвачены над Брянской и Воронежской областями, а также над акваторией Чёрного моря.