Проживающие в аварийном жилье россияне смогут получать новое без очереди

Норму разработали во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений Жилищного кодекса, в которых говорится об отсутствии данного права именно у владельцев аварийного жилья. Поэтому таким россиянам приходится жить в удручающих условиях, дожидаясь очереди на льготное жильё, или на свои деньги снимать другое. В то же время те, которые снимают аварийное жильё по договору соцнайма, не стоят в очередях.