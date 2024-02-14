Проживающие в аварийном жилье россияне смогут получать новое без очереди
Путин разрешил владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди по договору социального найма. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Норму разработали во исполнение постановления Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений Жилищного кодекса, в которых говорится об отсутствии данного права именно у владельцев аварийного жилья. Поэтому таким россиянам приходится жить в удручающих условиях, дожидаясь очереди на льготное жильё, или на свои деньги снимать другое. В то же время те, которые снимают аварийное жильё по договору соцнайма, не стоят в очередях.
Теперь же этот правовой пробел устраняется. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.
Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам регулировать работу "наливаек". В Госдуме подчёркивали, что документ не запрещает такие заведения, а лишь даёт субъектам право ограничивать их местоположение и время работы.
ТАСС / Артур Новосильцев