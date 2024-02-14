Путин позволил регионам запрещать работу "наливаек", продающих пиво по ночам
Путин подписал закон о праве региональных властей запрещать "наливайки"
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам страны право запрещать работу "наливаек". Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, отныне власти субъектов смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Речь идёт о торговцах слабоалкогольной продукцией: пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Напомним, идея запретить "наливайки" была высказана депутатами Госдумы ещё в ноябре 2023 года. Они представили документ, который отражал пожелания властей регионов. В законодательном органе подчёркивали, что законопроект не запрещает такие заведения, а лишь даёт субъектам право ограничивать их местоположение и время работы. Уже 1 февраля Госдума приняла документ в третьем чтении.
Агентство "Москва"