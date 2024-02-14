Путин позволил регионам запрещать работу "наливаек", продающих пиво по ночам

Так, отныне власти субъектов смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Речь идёт о торговцах слабоалкогольной продукцией: пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.