В России запретили увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ в среду, 14 февраля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в сопроводительной записке к документу, дети чаще всего получают основное общее образование к 16 годам, поэтому родители, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

До этого законодательство запрещало работодателям увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывали детей до 14 лет. Новые нормы вступят в силу через десять дней после публикации документа.