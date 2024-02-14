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14 февраля, 07:46

В России запретили увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет

Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ в среду, 14 февраля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в сопроводительной записке к документу, дети чаще всего получают основное общее образование к 16 годам, поэтому родители, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

До этого законодательство запрещало работодателям увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывали детей до 14 лет. Новые нормы вступят в силу через десять дней после публикации документа.

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Ранее Life.ru писал, что проект был внесён в Госдуму в августе 2023 года. Тогда сообщалось, что изменения в статье позволят одиноким родителям выполнить конституционные обязанности по обеспечению своих детей основным общим образованием. В конце января текущего года документ одобрили депутаты Госдумы.

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Freepik

Дарья Нарыкова
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