В России запретили увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет
Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ в среду, 14 февраля, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Как указано в сопроводительной записке к документу, дети чаще всего получают основное общее образование к 16 годам, поэтому родители, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.
До этого законодательство запрещало работодателям увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывали детей до 14 лет. Новые нормы вступят в силу через десять дней после публикации документа.
Ранее Life.ru писал, что проект был внесён в Госдуму в августе 2023 года. Тогда сообщалось, что изменения в статье позволят одиноким родителям выполнить конституционные обязанности по обеспечению своих детей основным общим образованием. В конце января текущего года документ одобрили депутаты Госдумы.