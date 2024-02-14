"Лучше задуматься над проблемами своей страны": В Крыму раскритиковали план Киева по "деколонизации" полуострова

Слова киевских властей о планах по "деколонизации" Крыма являются дешёвым популизмом. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что "возвращение Крыма под контроль Украины — это лишь вопрос времени". Дипломат выступила за "деколонизацию" полуострова путём переименования крымских городов.

"Любые политические решения Киева относительно Крыма — это дешёвый популизм, не имеющий никакой юридической силы. Все ранее принятые подобные декларации никак не повлияли на позицию крымчан относительно российской принадлежности Крыма, эта позиция останется неизменной", — приводит РИА "Новости" слова Смирнова.