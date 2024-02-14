"Лучше задуматься над проблемами своей страны": В Крыму раскритиковали план Киева по "деколонизации" полуострова
Эксперт Смирнов: План Киева по "деколонизации" Крыма является дешёвым популизмом
Слова киевских властей о планах по "деколонизации" Крыма являются дешёвым популизмом. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что "возвращение Крыма под контроль Украины — это лишь вопрос времени". Дипломат выступила за "деколонизацию" полуострова путём переименования крымских городов.
"Любые политические решения Киева относительно Крыма — это дешёвый популизм, не имеющий никакой юридической силы. Все ранее принятые подобные декларации никак не повлияли на позицию крымчан относительно российской принадлежности Крыма, эта позиция останется неизменной", — приводит РИА "Новости" слова Смирнова.
По его словам, "мечтательнице Джапаровой" нужно оставить в покое Крым. Смирнов дополнил, что чиновнице лучше задуматься над проблемами своей страны, которая находится на грани развала и исчезновения.
Ранее Life.ru писал, что власти Украины захотели переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой "деколонизации". В частности, Киев предлагает вернуть географическим названиям на полуострове "исторические наименования на крымско-татарском языке". Комментируя подобные намерения, депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Киев сейчас напоминает ревнивого мужа, который пытается убедить себя и окружающих, что ушедшая от него жена вот-вот одумается и вернётся. По его мнению, украинские власти, видимо, никак не могут смириться с тем, что люди добровольно и массово выбрали жизнь с Россией.
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