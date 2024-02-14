Мосбиржа снова приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа снова приостановила торги на фондовом рынке, о времени возобновления площадка сообщит дополнительно.

"Торги на фондовом рынке приостановлены с 10:36 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.