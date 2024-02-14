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14 февраля, 07:54

Мосбиржа снова приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа снова приостановила торги на фондовом рынке, о времени возобновления площадка сообщит дополнительно.

"Торги на фондовом рынке приостановлены с 10:36 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

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Напомним, что буквально накануне, 13 февраля, крупнейший российский биржевой холдинг — Мосбиржа — также сообщал о приостановке торгов на фондовом рынке. Причиной стала аппаратная ошибкой основного сервера. Спустя два часа торги возобновились.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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