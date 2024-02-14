В Екатеринбурге девушка выжила после падения с 20-го этажа

В Екатеринбурге девушка выпала с 20-го этажа дома и выжила. По данным kp.ru, это случилось днём 14 февраля. На место прибыли сотрудники скорой и полицейские.

Скорая на месте падения девушки с 20-го этажа в Екатеринбурге. Фото © E1

Как уточняет E1.ru, девушка упала в кучу снега под окнами, её увезли медики. О состоянии пострадавшей и причинах случившегося пока не сообщается.