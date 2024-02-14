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14 февраля, 11:14

В Екатеринбурге девушка выжила после падения с 20-го этажа

В Екатеринбурге девушка выпала с 20-го этажа дома и выжила. По данным kp.ru, это случилось днём 14 февраля. На место прибыли сотрудники скорой и полицейские.

"Она находилась на переходной лоджии", — пояснил источник издания.

Скорая на месте падения девушки с 20-го этажа в Екатеринбурге. Фото © E1

Скорая на месте падения девушки с 20-го этажа в Екатеринбурге. Фото © E1

Как уточняет E1.ru, девушка упала в кучу снега под окнами, её увезли медики. О состоянии пострадавшей и причинах случившегося пока не сообщается.

В Петербурге засидевшегося гостя выкинули в окно после застолья
В Петербурге засидевшегося гостя выкинули в окно после застолья

Ранее Life.ru писал, что боец поп-ММА Веном выжил, упав с десятого этажа в Ростове-на-Дону. Спортсмен поскользнулся, когда пытался спасти кота, забравшегося на водосточную трубу. Теперь он может остаться хромым до конца жизни.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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