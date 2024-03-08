Вечная молодость: 5 способов замедлить старение и к 50 годам выглядеть на 30

Актёры — отличный пример того, что благодаря здоровому образу жизни и спорту можно выглядеть молодым, даже будучи в возрасте. Взять того же Тома Круза, который в 61 год сам выполняет опасные трюки в фильмах. Или артистку Екатерину Климову, которая в 46 кажется 30-летней. Какие привычки нужно внедрить в свою жизнь, чтобы к 50 годам не слышать в свою сторону обращение "пенсионер"?

1. Откажитесь от сладостей и высококалорийной пищи

Есть пять способов, как замедлить старение и выглядеть всегда как в 30 лет. Фото © Shutterstock

Если не хотите обрасти жиром и состариться раньше времени, придётся контролировать калории. Сладости, чипсы и фастфуд должны быть под строжайшим запретом. Потребление такой еды нужно снизить максимум до пары раз в месяц, а лучше и вовсе от неё отказаться.

Упор следует делать на фрукты, овощи и продукты питания, в которых содержатся зёрна. Также нужно чаще есть белок, то есть мясо и рыбу. Их желательно готовить на пару или варить, ведь жирное тоже вредно.

2. Занимайтесь спортом

Как добиться замедленного старения? Фото © Shutterstock

Без регулярных тренировок быть здоровым и выглядеть молодо не получится. В неделю нужно заниматься не менее трёх раз. При этом следует чередовать силовые и кардиотренировки.

Заниматься можно чем угодно — плаваньем, силовыми единоборствами или ходить на фитнес. Главное, чтобы во время тренировок сжигалось много калорий. Для отслеживания показателей рекомендуется приобрести "умный" браслет.

3. Следите за состоянием кожи

Есть простые способы, как стать моложе. Фото © Shutterstock

В первую очередь нужно пойти к косметологу и попросить посоветовать список средств для ухода за кожей лица, рук. Их нужно купить и использовать регулярно — утром и вечером. Тогда на коже не будет прыщей и высыпаний.

Но только лишь на использовании косметики останавливаться нельзя. Чтобы выглядеть моложе, придётся есть продукты, в которых содержится коллаген, либо те блюда, которые способствуют его появлению. Например, в рацион можно добавить: яйца

морепродукты

говядину

желатин

курицу

рыбу.

Если при потреблении этих продуктов коллагена всё равно не будет хватать, можно восполнить его искусственно, с помощью биологически активных добавок. Но перед приёмом их в пищу нужно проконсультироваться со специалистом.

4. Качественно спите

Как выглядеть моложе, изменив свою жизнь? Фото © Shutterstock

Чтобы замедлить старение, нужно давать организму отдыхать. Важно, чтобы сон был восьмичасовой. Нельзя и ложиться спать поздно. Оптимальное время для отхода ко сну — 22:00–23:00.

Учёными доказано, что, начиная с этого промежутка времени организм человека производит мелатонин. Он не только помогает лучше засыпать и бодрее чувствовать себя в течение дня, но и является "гормоном молодости". Благодаря ему замедляется старение кожи, падает уровень стресса и тревоги.

Если ложиться спать позже, то толку от такого отдыха будет мало. Мелатонина выработается меньше, следовательно, на процесс старения это никак не повлияет.

5. Старайтесь меньше нервничать

Многие задаются вопросом, как выглядеть моложе. Фото © Shutterstock

Избегайте длительного стресса в любой из сфер жизни. Если постоянно будете нервничать, то за короткий срок постареете. Чем больше переживаний в жизни, тем хуже выглядит человек.