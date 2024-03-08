Регион

Уведомления отключены

8 марта, 06:00

10 смешных фото таких злых котов, что сразу ясно — к ним лучше не приближаться

Если хвостатым что-то не нравится, вы сразу это поймёте, пусть и говорить они не умеют. У этих харизматичных усачей всё и так написано... На мордах! Собрали 10 забавных фото с недовольными котейками.

"Мамин кот не в восторге, когда я к ним прихожу в гости", — nicotineapache.

Фото © Reddit / nicotineapache

Фото © Reddit / nicotineapache

"Такой маленький, а уже недовольный!" Slavvix.

Фото © Reddit / Slavvix

Фото © Reddit / Slavvix

"У него на морде написано: "Как же вы меня все задолбали!" Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Вам, ребята, кажется, нравятся злые коты. Вот, держите ещё одного!" EekMeep2.

Фото © Reddit / EekMeep2

Фото © Reddit / EekMeep2

"Злое мартини", — AlphaTyger.

Фото © Reddit / AlphaTyger

Фото © Reddit / AlphaTyger

"А теперь серьёзный вопрос. Мой кот реально всегда злой или у него просто морда такая..." LowPatience.

Фото © Reddit / LowPatience

Фото © Reddit / LowPatience

"Такой злой! К нему лучше лишний раз не подходить!" cryptopus14.

Фото © Reddit / cryptopus14

Фото © Reddit / cryptopus14

"Чистая ярость!" Tanyaa9.

Фото © Reddit / Tanyaa9

Фото © Reddit / Tanyaa9

"Наутро после той самой операции..." xPantheriuMx.

Фото © Reddit / xPantheriuMx

Фото © Reddit / xPantheriuMx

"Милый или всё-таки злой? Впрочем, ничего не мешает этим качествам уживаться в одном котике", — RajaManne.

Фото © Reddit / RajaManne

Фото © Reddit / RajaManne

Этих умирающих бедолаг забрали с улицы домой, посмотрите, какие чудеса творит любовь
Этих умирающих бедолаг забрали с улицы домой, посмотрите, какие чудеса творит любовь
Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров