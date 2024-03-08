10 смешных фото таких злых котов, что сразу ясно — к ним лучше не приближаться
Если хвостатым что-то не нравится, вы сразу это поймёте, пусть и говорить они не умеют. У этих харизматичных усачей всё и так написано... На мордах! Собрали 10 забавных фото с недовольными котейками.
"Мамин кот не в восторге, когда я к ним прихожу в гости", — nicotineapache.
Фото © Reddit / nicotineapache
"Такой маленький, а уже недовольный!" — Slavvix.
Фото © Reddit / Slavvix
"У него на морде написано: "Как же вы меня все задолбали!" — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Вам, ребята, кажется, нравятся злые коты. Вот, держите ещё одного!" — EekMeep2.
Фото © Reddit / EekMeep2
"Злое мартини", — AlphaTyger.
Фото © Reddit / AlphaTyger
"А теперь серьёзный вопрос. Мой кот реально всегда злой или у него просто морда такая..." — LowPatience.
Фото © Reddit / LowPatience
"Такой злой! К нему лучше лишний раз не подходить!" — cryptopus14.
Фото © Reddit / cryptopus14
"Чистая ярость!" — Tanyaa9.
Фото © Reddit / Tanyaa9
"Наутро после той самой операции..." — xPantheriuMx.
Фото © Reddit / xPantheriuMx
"Милый или всё-таки злой? Впрочем, ничего не мешает этим качествам уживаться в одном котике", — RajaManne.
Фото © Reddit / RajaManne
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