10 смешных фото таких злых котов, что сразу ясно — к ним лучше не приближаться

"Мамин кот не в восторге, когда я к ним прихожу в гости", — nicotineapache.

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"Такой маленький, а уже недовольный!" — Slavvix.

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"У него на морде написано: "Как же вы меня все задолбали!" — Пользователь Reddit.

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"Вам, ребята, кажется, нравятся злые коты. Вот, держите ещё одного!" — EekMeep2.

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"А теперь серьёзный вопрос. Мой кот реально всегда злой или у него просто морда такая..." — LowPatience.

Фото © Reddit / LowPatience

"Такой злой! К нему лучше лишний раз не подходить!" — cryptopus14.

Фото © Reddit / cryptopus14

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"Наутро после той самой операции..." — xPantheriuMx.

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"Милый или всё-таки злой? Впрочем, ничего не мешает этим качествам уживаться в одном котике", — RajaManne.