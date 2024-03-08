Международный женский день, День женского пивоварения, Поликарпов день: Праздники и приметы 8 марта
8 марта в России отмечается государственный праздник — Международный женский день. Сегодня выходной, к работе возвращаемся только 11 марта. Поздравляем прекрасную половину человечества (а женщин-пивоваров — отдельно), а ещё сочувствуем "кислым девкам" в Поликарпов день.
Какие праздники, кроме Международного женского дня, отмечаются 8 марта и о чём расскажут приметы в этот день? Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Международный женский день
- Дата в 2024 году: 8 марта, пятница.
- В России — государственный праздник, учреждён ст. 112 Трудового кодекса РФ.
- Другие названия: 8 Марта, Международный день борьбы за права женщин и международный мир.
- Значение: солидарность трудящихся женщин в борьбе за равные права с мужчинами.
- Традиции: поздравления, подарки женщинам.
Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта. В России, как и во многих других странах, этот праздник проводится на государственном уровне и является официальным выходным днём.
Поздравление сотрудниц НИИ скорой помощи имени Склифосовского с Международным женским днём от Главного управления МЧС России по Москве. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Политические корни праздника связаны с так называемым Маршем пустых кастрюль, который прошёл 8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Тогда работницы текстильной промышленности выступили против ущемления их прав по половому признаку, требуя улучшения условий труда.
Международный женский день предложила учредить Клара Цеткин в 1910 году. Спустя три года его впервые отметили в Российской империи. Февральская революция 1917 года началась с забастовки текстильщиц в Петрограде. В конечном итоге события привели к свержению монархии в России.
С тех пор праздник постепенно утрачивал политическую окраску и стал днём, когда чествуют и поздравляют всех женщин. В СССР с 1966 года 8 Марта — выходной день. А в 1975 году по решению ООН праздник приобрёл официальный статус Международного женского дня.
Продажа цветов на Рижском рынке 8 марта. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
На 8 Марта по традиции женщинам дарят подарки: открытки, шоколадные конфеты и первые весенние цветы: подснежники, тюльпаны, нарциссы. Мужчины в этот день проявляют особое внимание к представительницам прекрасного пола. В учебных и рабочих коллективах устраиваются утренники и корпоративы. В этот день проходят праздничные концерты и шоу-программы с участием звёзд эстрады.
Международный день женского пивоварения
- Дата в 2024 году: 8 марта, пятница.
- Международный праздник, в России официального статуса не имеет.
8 марта женщины-пивовары решили устроить себе дополнительный праздник. Пивоварение и "пивопотребление" по традиции считаются мужской прерогативой, но Софи де Ронд, главный пивовар завода Burnt Mill, решила доказать обратное.
В 2014 году, 8 марта, 60 женщин-пивоваров из разных стран вместе приготовили пиво сорта Unite pale ale, соблюдая один и тот же рецепт. На следующий год число участниц возросло, а также увеличилось количество стран, откуда они приехали. С тех пор событие стало регулярным. Для женщин-пивоваров праздник — отличный повод собраться вместе, обменяться опытом, узнать что-то новое и просто пообщаться с коллегами.
В Средневековье женщин-пивоваров считали ведьмами. Хорошо, что сегодня инквизиция им не угрожает. Фото © Elevate / Unsplash
Поликарпов день
- Дата в 2024 году: 8 марта, пятница.
- Другие названия: День Поликарпа; Поликарп; Кислые девки.
- Церковное название: священномученика Поликарпа Смирнского, епископа.
- Значение: почтение памяти святого Поликарпа.
- Традиции: любовные привороты; гадания на погоду.
Народный праздник Поликарпов день отмечается 8 марта (по старому стилю — 23 февраля). В православном календаре это дата почтения памяти священномученика Поликарпа Смирнского, епископа.
Святой Поликарп жил в городе Смирна (Малая Азия) в I веке н.э. После смерти воспитывавшей его вдовы юноша раздал всё имущество бедным, за что был приближён местным епископом. Впоследствии Поликарп сам стал епископом на Смирнской кафедре. В это время на трон взошёл император Марк Аврелий, и начались жестокие гонения на христиан. Прихожане спрятали епископа, но он сам сдался солдатам и после суда принял мученическую смерть на костре.
Фрагмент фрески Поликарпа в церкви Святого Николая Орфаноса (Салоники, XIV век). Фото © PravoslavnyChristianin / Wikipedia
В народе Поликарпов день считался самым лучшим в году для любовных приворотов. Девушкам надо было дождаться молодого месяца, нашептать нужные слова и покрутиться на правой пятке, чтобы от женихов не было отбоя. Девицам, не успевшим выйти замуж до этой поры, оставалось только прятать свои платья и грустить: ждать теперь придётся до лета. За это праздник получил ещё одно название — Кислые девки.
Природные приметы 8 марта:
- если положенная на сугроб соломинка провалится — в течение месяца снег сойдёт полностью;
- туманный день — к дождливому лету;
- если сорока под крышу прячется, то скоро начнётся метель;
- слышен крик тетерева — скоро потеплеет;
- если грачи вьют гнёзда с южной стороны, значит, лето будет холодным и сырым;
- в Поликарпов день наблюдают за сорокой. Если птица скачет по крыше дома, где болеет человек, то он скоро поправится. Если она при этом кричит — это недобрый знак.
Именинники 8 марта:
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает именины 8 марта. Фото © Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Агентство "Москва"