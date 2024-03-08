Международный женский день в 2024 году — поздравляем родных и любимых с 8 Марта Международный женский день — праздник, посвящённый женщинам и их достижениям в различных сферах, включая политику, экономику и социальную жизнь. Когда отмечают это событие, какова его история и почему этот день так важен, читайте на Life.ru. 7 марта, 21:00 8 Марта изначально появился как день солидарности в борьбе за равноправие и эмансипацию, но сегодня это просто праздник всех девушек и женщин, любимых, бабушек и мам. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Во многих государствах, в том числе и в России, Международный женский день отмечается как официальный праздник, посвящённый приходу весны, женской красоте и важной роли женщин в обществе. Давайте же выясним, какого числа отмечается этот праздник, какова его история, что можно подарить жене, девушке, маме, сестре или подруге, а также куда сходить в этот день, чтобы интересно провести время.

Когда отмечается Международный женский день

Международный женский день отмечается 8 Марта каждый год и является днём поздравления женщин, почитания их достижений в области экономики, политики, социальной сферы и культуры. Дата у праздника фиксированная и из года в год не меняется.

Интервью с советскими женщинами на московских улицах об идеальном мужчине к 8 Марта. Видео © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

История праздника

В 1857 году в Нью-Йорке прошёл Марш пустых кастрюль работниц текстильной промышленности, которые требовали улучшения условий труда и равных прав для женщин.

В начале ХХ века женщины проводили акции за равенство прав с мужчинами и сокращение рабочего дня. В 1910 году было предложено учредить Международный женский день, который в Российской империи впервые был отмечен в 1913 году.

В 1917 году в Петрограде текстильщицы провели забастовку, требуя равноправия с мужчинами, что привело к Февральской революции и свержению монархии.

В 1966-м 8 Марта стал нерабочим днём в СССР, а в 1975 году получил официальный статус Международного женского дня по решению ООН.

В России 8 Марта является официальным нерабочим праздником согласно Трудовому кодексу РФ.

Со временем Международный женский день из политического праздника стал днём поздравлений для всех женщин.

Поздравление женщин накануне 8 Марта от сотрудников МЧС в московском метро. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Почему Международный женский день важен

Международный женский день важен, потому что он напоминает о борьбе женщин за равноправие, об их правах и свободах. Этот день поддерживает и вдохновляет женщин по всему миру на достижение равенства и справедливости. И хотя сейчас это скорее весенний праздник прекрасной половины человечества, он всё так же напоминает о том, что женщины до сих пор продолжают сталкиваться с дискриминацией, насилием и неравенством и что необходимо продолжать бороться за их права и интересы.

Традиции праздника

8 Марта — это весенний праздник, когда женщин приглашают на прогулки, свидания и различные мероприятия. Парки Москвы предлагают исторические экскурсии, концерты, мастер-классы и другие развлечения для женщин. Если погода не радует, концертные залы проводят специальные программы. Работающие женщины получают подарки и внимание со стороны коллег и начальства, а также принято поздравлять учителей, бабушек и других женщин.

Акция ГИБДД "Цветы для автоледи" в центре Москвы. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Что подарить на 8 Марта

В подарок к 8 Марта чаще всего дарят:

ювелирные украшения;

парфюм;

уходовые средства;

сертификаты в салоны красоты или магазины одежды;

цветы (в это время года особенно популярна мимоза, которая стала символом праздника, её изображение часто используется на открытках и упаковочной бумаге к этому дню).

Кстати, непонравившийся подарок на 8 Марта можно вернуть в магазин. Инструкцию, как это сделать, читайте на Life.ru.

Куда сходить на 8 Марта в Москве

Бесплатные концерты, экскурсии, выставки и фестивали. Куда же сходить в Москве 8 Марта и хорошо провести время?

Поздравление сотрудниц ЖКХ с Международным женским днём в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Женский день на ВДНХ

В честь 8 Марта на ВДНХ будет организовано много интересных мероприятий. Например, можно посетить экскурсию в центре "Космонавтика и авиация" в 17:00 о знаменитых женщинах-космонавтах, а также принять участие в программе о женщинах и их значении для развития русского языка в музее "Слово". Вечером в павильоне "Космос" состоится показ фильма "Женщина на Луне" с живой музыкой. Вход свободный.

Концерт в консерватории Чайковского

8 марта в 19:00 в консерватории имени Чайковского состоится праздничный вечер, где будет исполнен Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Также в программе прозвучат избранные вальсы из балетов композитора, произведения Михаила Глинки и Александра Бородина.

Московская неделя моды

В начале весны пройдёт Московская неделя моды. Главные места проведения: Центральный выставочный зал "Манеж" и выставка-форум "Россия" на ВДНХ (75-й павильон). В "Манеже" все дни будет открыт маркет одежды, а на ВДНХ можно будет увидеть показы дизайнеров со всей страны. Также можно будет послушать лекции модных экспертов. Для посещения мероприятий необходима регистрация.

Авторы Андрей Ананьев