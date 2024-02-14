Польша посоветовала мэру Львова отречься от "бандеровского языка"
В Польше обвинили мэра Львова в использовании "бандеровского языка" и заявили, что подобной риторике не должно быть места на Украине. С критикой в адрес Андрея Садового обрушился вице-спикер нижней палаты польского парламента Пётр Згожельский после того, как украинский политик назвал протестующих польских фермеров "пророссийскими провокаторами" и увидел в их действиях "руку Кремля".
"Садовому я предлагаю выпить стакан воды, прежде чем он что-то скажет, потому что часто создаётся впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине", — заявил Згожельский в эфире телеканала Polsat.
Как уже рассказывал Life.ru, протесты фермеров в Польше продолжаются уже не первую неделю. Это связано с отменой пошлин для украинских товаров, которые могут вытеснить с рынка товары из Европы. На днях польские аграрии, вооружившись болгарками, начали высыпать зерно из украинских фур — в знак протеста. Мэр Львова заявил, что акцию устроили "пророссийские провокаторы", за что его уже высмеяли везде, где только можно.