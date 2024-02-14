Польша посоветовала мэру Львова отречься от "бандеровского языка"

В Польше обвинили мэра Львова в использовании "бандеровского языка" и заявили, что подобной риторике не должно быть места на Украине. С критикой в адрес Андрея Садового обрушился вице-спикер нижней палаты польского парламента Пётр Згожельский после того, как украинский политик назвал протестующих польских фермеров "пророссийскими провокаторами" и увидел в их действиях "руку Кремля".