Власти Москвы рассказали о ситуации с вакцинацией от кори и коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Москве в настоящее время стабильна, число заболеваний и госпитализаций в городе не является высоким. Об этом заявила заместитель мэра столицы России Анастасия Ракова на Форуме будущих технологий.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идёт зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Всё идёт обычно, управляемо, контролируемо — достаточно и врачей, и коек", — сказала журналистам Ракова.

По её словам, в городе хватает вакцин от коронавируса, кори. Ракова добавила, что на сегодняшний день идёт плановая вакцинация.