Власти Москвы рассказали о ситуации с вакцинацией от кори и коронавируса
Заммэра Москвы Ракова назвала стабильной эпидемиологическую ситуацию в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве в настоящее время стабильна, число заболеваний и госпитализаций в городе не является высоким. Об этом заявила заместитель мэра столицы России Анастасия Ракова на Форуме будущих технологий.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идёт зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Всё идёт обычно, управляемо, контролируемо — достаточно и врачей, и коек", — сказала журналистам Ракова.
По её словам, в городе хватает вакцин от коронавируса, кори. Ракова добавила, что на сегодняшний день идёт плановая вакцинация.
А ранее Life.ru писал, что Минздрав России подкорректировал календарь вакцинации. Согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица, ранее не болевшие и/или не получившие прививку против коронавируса, лица старше 60 лет.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV