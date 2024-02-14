Путин обсудил с учёными, как повысить уровень счастья россиян
Президент России Владимир Путин обсудил с учёными, как повысить уровень счастья россиян. Речь об этом зашла на Форуме будущих технологий.
В ходе мероприятия директор Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета Рауль Гайнетдинов рассказал о разработке лекарств нового поколения — "мягких" антидепрессантов, влияющих на "гормоны счастья" — серотонин и дофамин. Давая определение первому, учёный процитировал Александра Пушкина: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". На уточняющий вопрос главы государства Гайнетдинов ответил, что Россия первой начала подобную работу. Правда, затем иностранные специалисты сумели продвинуться дальше в исследованиях. Путин продолжил цитирование классиков для определения понятия счастья и вспомнил слова Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, берегите их, дорожите ими".
"Это значит, что у них недостаток серотонина", — пошутил президент. "Тогда нужно просто принимать те препараты, которые вы изобретаете. Раньше говорили: "Здоровье в порядке — спасибо зарядке", а теперь можно сказать: "Здоровье в порядке — спасибо таблеткам", — заключил президент.
Кроме того, Путин в ходе Форума будущих технологий заявил, что в прошлом году в России было зарегистрировано 530 новых препаратов отечественного производства. По словам лидера РФ, у страны уже есть весомые достижения в этой области, но необходимо продолжать работу. Также глава государства попросил учёного развеять суеверия о преимуществах иностранных препаратов.
Life.ru / Павел Баранов