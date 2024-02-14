Президент России Владимир Путин обсудил с учёными, как повысить уровень счастья россиян. Речь об этом зашла на Форуме будущих технологий.

В ходе мероприятия директор Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета Рауль Гайнетдинов рассказал о разработке лекарств нового поколения — "мягких" антидепрессантов, влияющих на "гормоны счастья" — серотонин и дофамин. Давая определение первому, учёный процитировал Александра Пушкина: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". На уточняющий вопрос главы государства Гайнетдинов ответил, что Россия первой начала подобную работу. Правда, затем иностранные специалисты сумели продвинуться дальше в исследованиях. Путин продолжил цитирование классиков для определения понятия счастья и вспомнил слова Льва Толстого: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, берегите их, дорожите ими".

"Это значит, что у них недостаток серотонина", — пошутил президент. "Тогда нужно просто принимать те препараты, которые вы изобретаете. Раньше говорили: "Здоровье в порядке — спасибо зарядке", а теперь можно сказать: "Здоровье в порядке — спасибо таблеткам", — заключил президент.