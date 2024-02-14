В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной

На Ближнем Востоке сохраняется опасность расширения конфликта, ситуация в регионе является взрывоопасной. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ситуация взрывоопасна. Сохраняется опасность расширения этого конфликта. Это чревато большим взрывом в регионе. Поэтому очень важно, чтобы сейчас проявлялась политическая воля, которая позволит избежать излишней эскалации напряжённости", — отметил он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, Москва обеспокоена атаками Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Рафаху — городу в секторе Газа на границе с Египтом. Песков подчеркнул, что такие удары могут привести к многочисленным жертвам.