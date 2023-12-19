Песков похвалил МЧС за очень сложную работу по эвакуации россиян из Газы

Российские спасатели проделали огромную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эти приложенные усилия дали очень хороший результат.

"Проделана огромная работа. Действительно, это были титанические условия абсолютно. Был слаженный механизм работы, осуществления контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации, достижения очень сложных договорённостей и обеспечения технологической, логистической цепочки по эвакуации наших сограждан. Она дала очень хороший результат", — сказал представитель Кремля.