Роспотребнадзор призвал сообщать о точках продажи минералки "Джермук"

"Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук" в торговых точках и местах общественного питания. Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Уже приостановлена продажа двух с половиной миллионов бутылок отдельных партий. В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщать обо всех торговых точках и сайтах, продающих эту воду с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объёмом пол-литра. Чтобы эту продукцию выпустить в оборот, нужно для начала в лабораторных условиях подтвердить её безопасность.