Роспотребнадзор призвал сообщать о точках продажи минералки "Джермук"
Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"
Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за минеральной водой "Джермук". Ранее житель Владикавказа умер, отпив из бутылки этого производителя, где оказался уксус.
"Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук" в торговых точках и местах общественного питания. Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Уже приостановлена продажа двух с половиной миллионов бутылок отдельных партий. В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщать обо всех торговых точках и сайтах, продающих эту воду с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объёмом пол-литра. Чтобы эту продукцию выпустить в оборот, нужно для начала в лабораторных условиях подтвердить её безопасность.
Напомним, житель Владикавказа получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды "Джермук". О происшествии рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, призвавший Роспотребнадзор и полицию выяснить все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Продажа отдельных партий приостановлена.
T.me / Сергей Меняйло