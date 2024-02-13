Армянский производитель минералки прокомментировал смерть россиянина от уксуса в их воде

В армянской компании Jermuk Group прокомментировали смерть жителя Владикавказа от уксуса в их минеральной воде. Пресс-служба организации подчеркнула, что при производстве используются только безопасные вещества.

"При производстве минеральной природной лечебно-столовой воды "Джермук" не используется уксусная кислота. Используются только такие вещества, безопасность которых соответствует требованиям международных стандартов и которые предназначены для использования в пищевой промышленности", — отметили там.

В компании утверждают, что объём таких веществ и их предполагаемые остатки в воде не способны привести к ожогу пищевода. Так как производство непрерывно, то нарушение должно встречаться во всех разлитых бутылках, пояснили в Jermuk Group. Там уверены, что правоохранители проведут объективное расследование.