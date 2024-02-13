Армянский производитель минералки прокомментировал смерть россиянина от уксуса в их воде
Jermuk Group заявила, что не использует уксус при производстве минералки
В армянской компании Jermuk Group прокомментировали смерть жителя Владикавказа от уксуса в их минеральной воде. Пресс-служба организации подчеркнула, что при производстве используются только безопасные вещества.
"При производстве минеральной природной лечебно-столовой воды "Джермук" не используется уксусная кислота. Используются только такие вещества, безопасность которых соответствует требованиям международных стандартов и которые предназначены для использования в пищевой промышленности", — отметили там.
В компании утверждают, что объём таких веществ и их предполагаемые остатки в воде не способны привести к ожогу пищевода. Так как производство непрерывно, то нарушение должно встречаться во всех разлитых бутылках, пояснили в Jermuk Group. Там уверены, что правоохранители проведут объективное расследование.
Отметим, что минеральная вода "Джермук" добывается на одноимённом месторождении в Армении. Промышленное освоение начато в 1951 году. Компания Jermuk Group поставляет воду более чем в 40 стран мира.
Напомним, житель Владикавказа умер после того, как получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды "Джермук". Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал Роспотребнадзор, МВД и прокуратуру выяснить все обстоятельства произошедшего. Тем временем в России приостановили продажу отдельных партий минеральной воды, в которой нашли уксус.
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