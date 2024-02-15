Путин рассказал, какую страну кроме России не любит Бербок
Путин считает, что Бербок относится враждебно не только к РФ, но и к Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock
Президент РФ Владимир Путин считает, что было нечестно возлагать на нынешнее поколение немцев всю ответственность за действия нацистской Германии, которую возглавлял Адольф Гитлер. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя статью в зарубежных средствах массовой информации о том, что дед действующей главы МИД ФРГ Анналены Бербок был нацистом.
Президент РФ Владимир Путин считает, что было нечестно возлагать на нынешнее поколение немцев всю ответственность за действия нацистской Германии, которую возглавлял Адольф Гитлер. Видео © t.me / Кремль. Новости
"Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники, — и не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо", — заявил глава государства.
Помимо того, российский лидер подчеркнул, что Бербок, конечно, враждебно настроена к России. В то же время, как считает Путин, она так же относится и к своей собственной стране, чем можно объяснить её пренебрежение к экономическим интересам Германии и нации в целом.
"На практике именно это и происходит, мы и видим", — заявил Путин.
Глава государства также напомнил, что Бербок в Германии представляет партию "зелёных". Российский лидер заявил, что они спекулируют на разжигаемых самими же "зелёными" страхах, а их итоговая политическая линия далека от того, с чем они пришли к власти.
Как сообщал Life.ru, ранее в Германии разразился скандал после публикации Bild данных о нацистском прошлом дедушки Бербок Вальдемара. Сама глава МИД ФРГ с гордостью рассказывала об умершем в 2016 году гитлеровце, отмечая уроки, извлечённые из его военной судьбы. Оказалось, что тот был "убеждённым национал-социалистом" и настоящим знатоком главного труда Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Майн кампф"). В МИД Германии утверждают, что Бербок не знала о нацистском прошлом деда.