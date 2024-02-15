Президент РФ Владимир Путин считает, что было нечестно возлагать на нынешнее поколение немцев всю ответственность за действия нацистской Германии, которую возглавлял Адольф Гитлер. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя статью в зарубежных средствах массовой информации о том, что дед действующей главы МИД ФРГ Анналены Бербок был нацистом.

Президент РФ Владимир Путин считает, что было нечестно возлагать на нынешнее поколение немцев всю ответственность за действия нацистской Германии, которую возглавлял Адольф Гитлер. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники, — и не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо", — заявил глава государства.

Помимо того, российский лидер подчеркнул, что Бербок, конечно, враждебно настроена к России. В то же время, как считает Путин, она так же относится и к своей собственной стране, чем можно объяснить её пренебрежение к экономическим интересам Германии и нации в целом.

"На практике именно это и происходит, мы и видим", — заявил Путин.