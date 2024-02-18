Обратная сторона "справедливости": 5 исторических личностей, повторивших судьбу Пригожина В мировой истории было много попыток государственных переворотов. Но ещё больше историй о том, как эти перевороты не удались. 17 февраля, 21:41 Филипп Кузьмич Миронов, писатель Юкио Мисима, генерал Акын Озтюрк. Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia, Wikipedia / Кэн Домон, © ТАСС / AP / Burhan Ozbilici

Евгений Пригожин далеко не первый человек, решивший, что с помощью силы можно решить вопросы обустройства государства. Таких персонажей было много всегда. К слову сказать, в России их всё же было меньше, чем в других государствах, видимо, из-за исторически сложившейся сильной вертикали власти.

Мятеж "казачьего полковника" Миронова

Филипп Кузьмич Миронов был лидером большевиков во время и после русской революции. Знаменитый красноказачий атаман донского казачьего происхождения. Фото © Wikipedia

В 1919 году поднял мятеж командир Красной армии, комкор и бывший войсковой старшина Российской империи Филипп Миронов. Недовольство комкора было вызвано, во-первых, приказами Льва Троцкого, которые привели к поражениям красных и наступлению белогвардейцев на Дону. А во-вторых, Миронов был недоволен "действиями лжекоммунистов" и неверным использованием казаков на фронте. В письме Владимиру Ленину он объяснял, что не является сторонником Петлюры или Колчака, но с таким же отвращением смотрит на насилие большевиков, которое творится в отношении трудового народа.

В августе 1919 года он поднял мятеж, требуя отстранения от власти Троцкого. 23 августа Миронов прислал в штаб 9-й армии телеграмму, в которой призывал свергнуть "самодержавие комиссаров" и бюрократов, которые уже "залили страну кровью и погубили революцию". Казаки взяли в заложники около 100 коммунистов. Главком РККА Сергей Каменев приказал подавить мятеж.

Миронов увёл с собой около 2000 сабель. Однако по мере продвижения корпуса на юг казаки стали разбегаться, часть вернулась к красным. В середине сентября Миронов был наголову разгромлен РККА. Миронова и его ближайших командиров арестовали и доставили в Балашов, где судили чрезвычайным трибуналом. Суд длился всего два дня. Миронова и ещё семерых командиров приговорили к высшей мере наказания — расстрелу — и тут же приказом Троцкого показательно помиловали.

Уже через 20 дней в Москве состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором большевики выразили Миронову полное доверие и предложили возглавить Вторую конную армию. В 1920 году командарм Миронов был награждён орденом Красного Знамени и наградным оружием за разгром белых на Юге России. Но спустя год при невыясненных обстоятельствах был арестован донской ЧК и отправлен в Москву, где по неизвестным причинам погиб во дворе Бутырки. Историки считают, что он умудрился нажить себе заклятых врагов как в стане Троцкого, так и в стане его противников.

Ярославский мятеж полковника Перхурова

Александр Петрович Перхуров. Фото © Wikipedia

В июле 1918 года против правительства большевиков выступил потомственный дворянин, полковник царской армии и офицер Добровольческой армии Александр Перхуров. В 1917 году он был демобилизован и уехал в родной Бахмут, а в 1918 году вступил в ряды Добрармии. Генерал Лавр Корнилов лично послал его в Москву — вывозить из столицы на юг белых офицеров. После окончания миссии Перхурову приказали примкнуть к организации бывшего эсера Бориса Савинкова "Союз защиты Родины и свободы".

Перхуров переехал в Ярославль, где приступил к подготовке военного восстания. Считалось, что именно в Ярославле ещё остаётся больше 10 000 офицеров, верных Российской империи. Но ему столько было не нужно. Перхуров планировал привлечь к мятежу всего 200 человек. С ними он собирался захватить склады с оружием, взять город и соединиться с частями белых, которые наступали с севера.

6 июля вместе с Перхуровым выступили 106 человек. Мятежники взяли склады с вооружением и артиллерией, после чего к ним присоединился отряд милиционеров и офицеры из местного бронедивизиона. Были захвачены мост через Волгу, Заволжье, арестованы представители большевиков. После чего полковник Перхуров провозгласил себя главнокомандующим Добровольческой армией Северного фронта и заявил, что советская власть в городе ликвидирована. Всего к Перхурову примкнуло около 600 человек.

Всё шло хорошо, пока к Ярославлю не подошёл 1-й Советский полк. Мятежники оказались в окружении: с одной стороны им противостояли красные, с другой — залегли отряды с рабочих окраин Ярославля. Чуть позже к городу подтянулись латышские стрелки, рабочие из Кинешмы, Иваново-Вознесенска, Костромы, Московский сводный полк и три бронепоезда.

Когда кольцо вокруг города стало сжиматься, Перхуров с самыми верными бойцами на пароходе по Волге прорвался сначала к Толгскому монастырю, затем — в Кострому, в Казань и ушёл на восток. Оставшиеся мятежники были ликвидированы.

В Сибири Перхуров примкнул к адмиралу Колчаку, который произвёл его за события в Ярославле аж в генерал-майоры. В 1920 году, пробиваясь к Байкалу, Перхуров заблудился и попал в руки красных. Однако его освободили и даже назначили военспецом в штаб Приуральского военного округа. Но вскоре снова арестовали, судили за организацию восстания и расстреляли. И, видимо, было за что: после восстания Ярославль пришлось отстраивать заново. Многие дома и улицы были уничтожены артиллерией.

Заговор Ровшана Джавадова в Азербайджане

Ровшан Джавадов в 1995 году. Фото © Wikipedia

В 1995 году в Азербайджане случился мятеж ОПОНа (отряд полиции особого назначения). Мятеж был возглавлен командиром отряда полковником Ровшаном Джавадовым. В начале 1990-х Джавадов, как заместитель министра внутренних дел, получил огромное влияние над всей системой МВД Азербайджана. В 1993 году ездил в Афганистан, откуда привёз 1300 опытных бойцов-моджахедов, ранее воевавших с Советской армией и принадлежавших к Исламской партии Афганистана. В Азербайджане моджахеды были направлены в Карабах.

В том же году Джавадов всячески поддержал пришедшего к власти Гейдара Алиева, однако подчиняться не собирался. В СМИ писали о версиях, которые объясняли, что под крышей ОПОНа вёлся его частный бизнес. 12 марта 1995 года на границе с Грузией дорожная полиция задержала 150 тонн меди, которую вывозили из страны бойцы ОПОНа, и отказалась возвращать контрабанду.

13 марта люди Джавадова захватили отделение полиции и воинскую часть в Газахе, вооружились и на бронетехнике сделали марш-бросок к Акстафе, где взяли штурмом здание городской полиции. 14 марта был обнародован приказ министра внутренних дел Азербайджана о расформировании ОПОНа как мятежного подразделения, связанного с преступным миром. Мятежникам предлагалось сдать оружие к 17 марта.

В ответ Джавадов, который со своими бойцами засел на базе ОПОНа в Баку, выступил с призывом к Алиеву и его министрам уйти в отставку и предложил воссоздать Госсовет.

На подавление мятежа были брошены регулярные войска. Дальнейшие события описываются по-разному. По одной из версий, Алиев пошёл на замирение с мятежниками, так как в стране возник ещё один очаг мятежа — под руководством министра Гусейнова, которого Алиев уволил с поста. Поэтому Джавадову было обещано прощение и оставление за ним всех постов. После чего Джавадов лично выезжал в Газах, чтобы уговорить опоновцев сложить оружие. Позже Джавадов был убит на улицах Баку — расстреляли возле его машины неизвестные. По другой версии, он был смертельно ранен в ходе атаки правительственных войск на бакинскую базу ОПОНа и скончался.

Многие азербайджанцы с теплотой вспоминают командира ОПОНа. По их словам, он защищал мирных жителей во время войны в Карабахе. Почти все участники событий были помилованы, только несколько человек всё ещё находятся в местах заключения.

Заговор Акына Озтюрка в Турции

Акын Озтюрк. Фото © ТАСС / Zuma / Depo Photos

В 2016 году в Турции была совершена попытка вооружённого переворота. Президент Турции Реджеп Эрдоган позже обвинит в этом ЦРУ и США. И будет прав, потому что истинные заговорщики остались в тени. Главным из них стал турецкий политик и писатель Мухаммед Гюлен, проживающий в США.

В Турции переворот возглавил офицер НАТО, командующий Военно-воздушными силами генерал Акын Озтюрк. Помните наш сбитый на границе с Сирией истребитель? Российские лётчики стали разменной монетой в игре между турецкими политиками и военными.

Мятеж был масштабным. 15 июля 2016 года военные захватили аэропорт Ататюрка и ввели туда танки, над Стамбулом появились военные самолёты, а мосты в городе были перекрыты. Высшие офицеры были захвачены. В их числе оказались командующий Сухопутными войсками Салих Чолак и глава Военно-воздушных сил Абидин Унал.

Вечером военные вертолёты разбомбили штаб-квартиру спецназа в Гёльбаши. Войска путчистов заняли стамбульскую площадь Таксим, захватили теле- и радиокомпании. По стране прокатилась волна терактов. Было объявлено, что власть переходит к организации "Совет мира в стране", которая сейчас "наведёт порядок и обеспечит безопасность населения". Одновременно со Стамбулом были захвачены городские администрации ещё в 11 городах Турции.

Но не все поддержали переворот. Огромная часть армии и народа осталась верна законной власти. Военные сумели освободить посадочную полосу в аэропорту Ататюрка, чтобы самолёт Эрдогана, который находился в отпуске, смог приземлиться, и начали планомерную работу по искоренению мятежников. Дело дошло даже до стрельбы из танков и воздушных боёв. В четыре часа ночи Эрдоган уже обращался с речью прямо в аэропорту, её транслировали по всей стране.

К утру стало ясно, что путч провалился. Толпа гражданских так яростно расправлялась с заговорщиками, что некоторых из них приходилось охранять. Возглавившего мятеж генерала Озтюрка арестовали рано утром на авиабазе под Стамбулом.

На допросах он сначала признался в заговоре, но позже отказался от показаний и всё отрицал, уверяя, что на авиабазе оказался случайно — пришёл погостить к зятю-лётчику, дочери и внукам. Суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению с лишением всех званий и наград.

"Инцидент" с Мисимой в Японии

Японский писатель Юкио Мисима произносит речь на балконе здания Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) в Токио. Фото © Wikipedia

Любопытная попытка мятежа была совершена в Японии в 1970 году писателем-националистом Юкио Мисимой. Он ненавидел коммунистов, осуждал императора Хирохито, который отрёкся от собственной божественности после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Очевидно, он был из тех, кто с горечью наблюдал за европеизацией и американизацией страны.

В 1967 году он прошёл военную подготовку и стал основоположником Национальной гвардии Японии численностью 10 000 человек, которая должна была дополнить Силы самообороны страны. В 1968 году Мисима основал ультраправую организацию "Татенокай", которая стояла на принципах монархизма, антикоммунизма и национализма. Её члены проходили военную подготовку в Силах самообороны.

25 ноября 1970 года на военной базе в Токио писатель со своими сторонниками захватил штаб Сил самообороны Японии, взял в заложники коменданта. Мятежники имели на голове белые повязки с красным кругом, в котором были начертаны ханзи, иероглифы хань, со значением "семь раз возродиться, чтобы служить стране". После того как комендант был привязан к стулу, Мисима вышел на балкон и постарался воодушевить солдат на восстание, говоря о божественности императорской власти и пути самурая. Но его не поняли.

Поняв, что план провалился, Мисима вернулся внутрь и совершил ритуальное самоубийство. Его сподвижник Морита затем сам совершил сеппуку.

Мятеж закончился, не успев начаться. К телу Мисимы японцы отнеслись с большим почтением, а сам он оставил своим выжившим соратникам деньги на адвокатов. Комендант, которого взяли в заложники, признавался, что не испытывает ненависти к мятежникам, и называл их сердца чистыми. Позже многие признают, что целью Мисимы было собственное жертвоприношение и возрождение императора как божества.

Авторы Майя Новик