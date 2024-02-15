Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина к ЦИК

Верховный суд в четверг, 15 февраля, отклонил первый из исков политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России. Истец не согласен с тем, чтобы сбор подписей вели только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласил решение судья.

Сам Надеждин пояснил, что "проблема не в том, что инструкции ЦИК изначально плохие", а в том, что они неприменимы к его подписочной кампании, когда люди, по словам политика, "стояли толпами, чтобы поддержать своего кандидата".