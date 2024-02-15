Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 11:00

Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина к ЦИК

Борис Надеждин. Фото © AP / TASS

Борис Надеждин. Фото © AP / TASS

Верховный суд в четверг, 15 февраля, отклонил первый из исков политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России. Истец не согласен с тем, чтобы сбор подписей вели только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласил решение судья.

Сам Надеждин пояснил, что "проблема не в том, что инструкции ЦИК изначально плохие", а в том, что они неприменимы к его подписочной кампании, когда люди, по словам политика, "стояли толпами, чтобы поддержать своего кандидата".

"В федеральном законе не содержится требования, из-за которого ЦИК забраковала подписи. Именно в этой норме комиссия превысила свои полномочия", — настаивает Надеждин.

"Использовали в гнусных целях": Эксперт объяснил, кто подставил Надеждина при сборе подписей
"Использовали в гнусных целях": Эксперт объяснил, кто подставил Надеждина при сборе подписей

Напомним, что кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин подал документы в Центризбирком 26 декабря 2023 года. Собрав необходимое количество подписей за своё выдвижение, политик передал их в ЦИК, однако получил отказ в регистрации. Выяснилось, что 9147 подписей недействительны, а 11 и вовсе принадлежат мёртвым людям.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Верховный суд
  • ЦИК
  • Выборы — 2024
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров