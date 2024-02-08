"Использовали в гнусных целях": Эксперт объяснил, кто подставил Надеждина при сборе подписей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сегодня приняла решение отказать Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента РФ. Более 15% подписей за него оказались поддельными. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с Life.ru прокомментировал эту ситуацию, отметив, что Надеждин — опытный политик, который неоднократно занимался юридическими процедурами в рамках электоральных процессов и должен был знать, чем всё это закончится.

"Другое дело, что вызывает некоторое удивление, что такой опытный человек, как Борис Надеждин попался в эту ловушку недоброжелателей, взявшихся ему помогать с подписями. Понятно, что он оценивал свои возможности и понимал, что эта "Гражданская инициатива не имеет собственной реальной инфраструктуры, что это такая партия на бумаге, не то, чтобы на бумаге, у них там есть какие-то формальные региональные отделения, но она такая неживая партия. И явно, что без партийного организационного ресурса собрать 105 тысяч подписей проблематично", — сказал Мартынов.

Эксперт добавил, что сотрудничество Надеждина с различными сомнительными волонтёрами, Максимом Кацем* и Леонидом Волковым* было рискованным. Собеседник Life.ru отметил, что Надеждин оказался в ловушке.

"В это дерьмо, извините, наступил <...> Вот эти Кацы*, Волковы*, которые совершенно конкретные вещи отрабатывают, они заранее и проектировали скандальную нерегистрацию. Использовали достаточно известного в недалеком прошлом федерального политика Бориса Надеждина в своих гнусных целях. А механика понятна, где-то в таких параметрах это и есть — то есть своих реальных подписей 80-90 тысяч он собрал, а не хватало там всего немного", — пояснил Мартынов.

По словам эксперта, эти люди убедили Надеждина, что нужно собирать, как можно больше подписей, хотя сами пошли по пути фальсификации. В итоге они разоблачили себя, когда вышло "расследование" в одном иноагентском издании. Это просто зашкаливающий цинизм, заключил Мартынов, отметив, что ему жалко Надеждина как человека.