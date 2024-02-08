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8 февраля, 16:04

"Использовали в гнусных целях": Эксперт объяснил, кто подставил Надеждина при сборе подписей

Эксперт Мартынов: Надеждин попал в ловушку иноагентов, которые его подставили

Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сегодня приняла решение отказать Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента РФ. Более 15% подписей за него оказались поддельными. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с Life.ru прокомментировал эту ситуацию, отметив, что Надеждин — опытный политик, который неоднократно занимался юридическими процедурами в рамках электоральных процессов и должен был знать, чем всё это закончится.

"Другое дело, что вызывает некоторое удивление, что такой опытный человек, как Борис Надеждин попался в эту ловушку недоброжелателей, взявшихся ему помогать с подписями. Понятно, что он оценивал свои возможности и понимал, что эта "Гражданская инициатива не имеет собственной реальной инфраструктуры, что это такая партия на бумаге, не то, чтобы на бумаге, у них там есть какие-то формальные региональные отделения, но она такая неживая партия. И явно, что без партийного организационного ресурса собрать 105 тысяч подписей проблематично", — сказал Мартынов.

Эксперт добавил, что сотрудничество Надеждина с различными сомнительными волонтёрами, Максимом Кацем* и Леонидом Волковым* было рискованным. Собеседник Life.ru отметил, что Надеждин оказался в ловушке.

"В это дерьмо, извините, наступил <...> Вот эти Кацы*, Волковы*, которые совершенно конкретные вещи отрабатывают, они заранее и проектировали скандальную нерегистрацию. Использовали достаточно известного в недалеком прошлом федерального политика Бориса Надеждина в своих гнусных целях. А механика понятна, где-то в таких параметрах это и есть — то есть своих реальных подписей 80-90 тысяч он собрал, а не хватало там всего немного", — пояснил Мартынов.

По словам эксперта, эти люди убедили Надеждина, что нужно собирать, как можно больше подписей, хотя сами пошли по пути фальсификации. В итоге они разоблачили себя, когда вышло "расследование" в одном иноагентском издании. Это просто зашкаливающий цинизм, заключил Мартынов, отметив, что ему жалко Надеждина как человека.

Политолог назвал три причины фиаско Бориса Надеждина при сборе подписей
Политолог назвал три причины фиаско Бориса Надеждина при сборе подписей

Напомним, Надеждин подал документы в Центризбирком 26 декабря 2023 года. Собрав необходимое количество подписей за своё выдвижение, политик передал их в ЦИК, однако получил отказ в регистрации. Выяснилось, что 9147 подписей недействительны (15,245%), а 11 и вовсе принадлежат мёртвым людям. В Кремле пояснили, что Надеждин не выполнил установленные правила для регистрации кандидатом в президенты — в большом количестве подписей найдены огрехи, многие из них недействительны. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Надеждин может подать в суд.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Ольга Годуненко
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