Политолог назвал три причины фиаско Бориса Надеждина при сборе подписей

С сегодняшнего дня, когда ЦИК подвела итоги регистрации кандидатов на пост президента РФ, заканчивается "шоу" и начинается настоящая политическая кампания. Об этом в ходе круглого стола ЭИСИ заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

В ходе обсуждения Шаповалов выделил три версии причин фиаско кандидата от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина при сборе подписей:

1. Подставили друзья-иноагенты. Кампания активно обсуждалась в зарубежных СМИ, она привлекла особое внимание иноагентов. Оказалась вполне возможной ситуация сливания кандидата из-за борьбы за ресурсы, из-за конкуренции. 2. Некомпетентность команды Надеждина. Команда не являлась командой в буквальном смысле слова. Несмотря на большой политический опыт, Борис Борисович собрал некомпетентную команду. 3. Циничный расчёт самого политика, стремление напомнить о себе, привлечь внимание, ведь узнаваемость Надеждина была минимальной.

Также политолог отметил, что другой экс-кандидат Сергей Малинкович оказался в примерно похожей ситуации с подписями, но он при этом сказал, что решение ЦИК уважает и принимает. А выдвижение Анатолия Баташева и Рады Русских Шаповалов назвал хайпом.

"Президентские выборы — сложный и ответственный процесс. Все кандидаты, не имевшие реальных целей, кроме самовыражения и хайпа, остались за бортом. Шоу закончилось. Дальше начинается настоящая политическая кампания, рутинная политическая работа, борьба за голоса избирателей", — добавил эксперт.