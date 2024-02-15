Украина потеряла почти 100 дронов за сутки

За сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 беспилотников, восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США", — отметили в оборонном ведомстве.