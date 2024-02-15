Украина потеряла почти 100 дронов за сутки

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МО РФ: Средства ПВО за сутки сбили 8 снарядов HIMARS, бомбу JDAM и 95 БПЛА
За сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 95 беспилотников, восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США", — отметили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что было сбито 95 БПЛА в районах населённых пунктов Житловка (ЛНР), Соледар, Волноваха, Еленовка (ДНР), Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое (Запорожская область) и Великие Копани (Херсонская область).
Vk / Минобороны России