Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении приняли законопроект о противодействии распространению треш-стримов. Документ вносит изменения в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и заявляет о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с изображением жестокости. Онлайн-платформы должны будут самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. А сайты, содержащие такой контент, подпадут под запрет и блокировку.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что законопроект о запрете треш-стримов — это ответ на многочисленные обращения граждан.

"Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на ещё не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе", — прокомментировал он.