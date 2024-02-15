Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов
Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении приняли законопроект о противодействии распространению треш-стримов. Документ вносит изменения в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и заявляет о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с изображением жестокости. Онлайн-платформы должны будут самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. А сайты, содержащие такой контент, подпадут под запрет и блокировку.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что законопроект о запрете треш-стримов — это ответ на многочисленные обращения граждан.
"Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на ещё не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе", — прокомментировал он.
Напомним, что не так давно Life.ru публиковал интервью с одним из авторов законопроекта, депутатом Госдумы Артёмом Метелевым. Он отметил, что в Интернете стало намного меньше треш-контента благодаря СВО, тем не менее проблема остаётся острой. По словам депутата, Россия является одной из первых стран в мире по количеству интернет-пользователей, а в Европе и вовсе держит лидерство по качеству связи и цифровизации услуг. Причём наша страна будет и дальше двигаться в этом направлении, развивая суверенный и безопасный Интернет.
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