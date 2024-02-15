Пивовары в России пожаловались на подорожание сырья до 30%

Не все участники пивоваренной индустрии и розницы оказались готовы к новым условиям маркировки разливного пива, кроме того, производители сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

"Сейчас нам известны ситуации, при которых часть участников пивоваренной индустрии и розницы оказались не готовы к новым требованиям... Добавим, что пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы сдерживать рост стоимости... Происходит это, в частности, в условиях постоянного повышения цен на сырьё и упаковку — в среднем на 30% с 2022 года, а также роста общей стоимости производства пивоваренной продукции более чем на 17%", — заявил Мамонтов в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что любой новый процесс требует времени на адаптацию всех участников рынка, при этом выразив уверенность, что вскоре ситуация стабилизируется.