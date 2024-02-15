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15 февраля, 14:40

Пивовары в России пожаловались на подорожание сырья до 30%

Не все участники пивоваренной индустрии и розницы оказались готовы к новым условиям маркировки разливного пива, кроме того, производители сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

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"Сейчас нам известны ситуации, при которых часть участников пивоваренной индустрии и розницы оказались не готовы к новым требованиям... Добавим, что пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы сдерживать рост стоимости... Происходит это, в частности, в условиях постоянного повышения цен на сырьё и упаковку — в среднем на 30% с 2022 года, а также роста общей стоимости производства пивоваренной продукции более чем на 17%", — заявил Мамонтов в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что любой новый процесс требует времени на адаптацию всех участников рынка, при этом выразив уверенность, что вскоре ситуация стабилизируется.

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Напомним, с 1 апреля 2023 года в России стартовала маркировка пива и слабоалкогольных напитков, она проводилась в несколько этапов. Так, с 1 апреля 2023 года мера коснулась продукции в кегах, с 1 октября — пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре. С 15 января — в других видах упаковки.

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Александра Вишнякова
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