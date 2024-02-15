Граждане РФ никогда не разделяли русских и украинцев, считая, что это один народ. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в беседе с рабочими Уралвагонзавода в Свердловской области.

"Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной", — подчеркнул глава государства.

Путин: Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами. Видео © Life.ru

Однако он подчеркнул, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю, и люди, придерживавшиеся таких настроений, пришли к власти в Незалежной после развала Советского Союза.