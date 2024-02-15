Путин исключил сочувствие к нацистам когда-либо в России
В России никогда не было и не будет сочувствия к нацистам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с рабочими Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле Свердловской области.
"В России никогда не было и не будет сочувствия к нацистам <...> C любыми проявлениями крайнего неонацизма мы будем бороться и будем людей защищать", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что на Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией. Также глава государства призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды. Сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.