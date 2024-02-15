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15 февраля, 15:55

Путин исключил сочувствие к нацистам когда-либо в России

В России никогда не было и не будет сочувствия к нацистам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с рабочими Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле Свердловской области.

"В России никогда не было и не будет сочувствия к нацистам <...> C любыми проявлениями крайнего неонацизма мы будем бороться и будем людей защищать", — подчеркнул глава государства.

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Ранее Путин заявил, что на Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией. Также глава государства призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды. Сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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