"Манна небесная": Политолог раскрыл, почему Зеленский хочет покалечить западных политиков в Киеве

Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы кто-то из западных политиков стал жертвой, поэтому он и зовёт высокопоставленных лиц в Киев с целью навредить им и замотивировать помогать Украине. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов.

"Он хочет, чтобы кто-то из европейских политиков, а лучше руководителей, пострадал. Он понимает, что, как ни странно, это единственный вариант, когда они начнут быстро бегать и быстро думать, быстрее принимать финансовые решения о вооружении и прочем", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Эксперт считает, что для Зеленского такой вариант развития событий — "манна небесная".