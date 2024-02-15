"Манна небесная": Политолог раскрыл, почему Зеленский хочет покалечить западных политиков в Киеве
Эксперт Маркелов: Зеленский зовёт западных политиков в Киев, чтобы те пострадали
Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы кто-то из западных политиков стал жертвой, поэтому он и зовёт высокопоставленных лиц в Киев с целью навредить им и замотивировать помогать Украине. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов.
"Он хочет, чтобы кто-то из европейских политиков, а лучше руководителей, пострадал. Он понимает, что, как ни странно, это единственный вариант, когда они начнут быстро бегать и быстро думать, быстрее принимать финансовые решения о вооружении и прочем", — отметил он в беседе с "Царьградом".
Эксперт считает, что для Зеленского такой вариант развития событий — "манна небесная".
Напомним, ранее в Сети распространился якобы сюжет французского телеканала France24, где говорилось, что Зеленский планировал совершить покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в Киев. В материале были показаны скриншоты переписки источника из окружения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Ответственность за нападение планировалось переложить на Москву, чтобы добиться увеличения помощи Украине. Позже телеканал назвал видео фейком.
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