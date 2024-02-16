Повышенная тревожность: Сомнолог объяснил, почему люди просыпаются до будильника
Сомнолог Мелехин: Пробуждение до будильника говорит о тревожном расстройстве
Пробуждения среди ночи либо за несколько минут до будильника могут указывать на перегруженную работу нервной системы. Об этом рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт-сомнолог Алексей Мелехин.
"В клинической психологии или сомнологии это называется преждевременное, или предвосхищающее, пробуждение. Симптом таких состояний, как генерализованное тревожное расстройство. Это может быть проявлением заострения личностной и ситуативной тревожности", — объяснил в беседе с aif.ru сомнолог.
Важно не только оценивать эти преждевременные пробуждения, но и смотреть на то, чем они сопровождаются, добавил специалист. Одно дело, если человек просто просыпается раньше будильника и начинает день, другое — если такое пробуждение сопровождается состоянием разбитости.
"Если человек просыпается раньше будильника, тут присутствует сопротивление или чрезмерная внутренняя мобилизация, когда приходится просыпаться просто так, на всякий случай", — указал врач, добавив, что ещё такие пробуждения характерны для эмоционального выгорания и сердечно-сосудистых расстройств.
Ранее сомнолог назвала утренние правила, которые подарят бодрость до вечера. Чтобы улучшить состояние своего здоровья, а также поднять настроение на весь день, необходимо правильно просыпаться, завтракать и не бояться физической активности.
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