Проблемы с экспортом бананов заставили Эквадор отправить в Москву делегацию

Делегация с представителями Эквадора в скором времени прибудет в Москву для обсуждения проблем, связанных с экспортом бананов. Об этом 15 февраля сообщило Министерство иностранных дел страны.

"В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание ещё шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.