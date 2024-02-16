Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 22:42

Проблемы с экспортом бананов заставили Эквадор отправить в Москву делегацию

Эквадор направит в Москву делегацию для обсуждения проблем с экспортом бананов

Делегация с представителями Эквадора в скором времени прибудет в Москву для обсуждения проблем, связанных с экспортом бананов. Об этом 15 февраля сообщило Министерство иностранных дел страны.

"В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание ещё шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Эксперт раскрыл, вкусные ли индийские бананы, которые привезли в РФ на замену эквадорским
Эксперт раскрыл, вкусные ли индийские бананы, которые привезли в РФ на замену эквадорским

Напомним, в начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов, так как в фруктах регулярно обнаруживается опасный карантинный вредитель — многоядная муха-горбатка. Представители этого экваториального государства в ответ на обвинения заявили, что готовы опровергнуть любые претензии к своим бананам. Впоследствии российские власти сообщили, что Москва не получала каких-либо документов от Кито по ситуации с экспортом продукта.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Эквадор
  • Потребительский рынок
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров