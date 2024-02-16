Проблемы с экспортом бананов заставили Эквадор отправить в Москву делегацию
Эквадор направит в Москву делегацию для обсуждения проблем с экспортом бананов
Делегация с представителями Эквадора в скором времени прибудет в Москву для обсуждения проблем, связанных с экспортом бананов. Об этом 15 февраля сообщило Министерство иностранных дел страны.
"В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание ещё шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Напомним, в начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов, так как в фруктах регулярно обнаруживается опасный карантинный вредитель — многоядная муха-горбатка. Представители этого экваториального государства в ответ на обвинения заявили, что готовы опровергнуть любые претензии к своим бананам. Впоследствии российские власти сообщили, что Москва не получала каких-либо документов от Кито по ситуации с экспортом продукта.
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