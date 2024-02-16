В Подмосковье боец-отличник терроризирует одноклассников-троечников за невыученные уроки

Следственный комитет и прокуратура проверяют жалобы родителей учеников гимназии № 4 в подмосковном Дзержинском на ученика четвёртого класса, который несколько лет избивает двоечников и троечников за то, что те плохо учатся. Об этом пишет kp.ru.

На 10-летнего мальчика-отличника, который посещает секцию единоборств и отрабатывает приёмы на одноклассниках, сначала написали коллективную жалобу. Родители пострадавших от его рук детей обращались к директору школы, в областной Минобр и даже в полицию с требованием возбудить уголовное дело, но ничто из перечисленного не принесло результатов.

В итоге из-за поднятого резонанса родителей 14 февраля гимназию посетила большая комиссия проверяющих. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям либо бездействию работников образовательного учреждения.