В Подмосковье боец-отличник терроризирует одноклассников-троечников за невыученные уроки
В Дзержинском 10-летний ученик избивал одноклассников за невыученные уроки
Следственный комитет и прокуратура проверяют жалобы родителей учеников гимназии № 4 в подмосковном Дзержинском на ученика четвёртого класса, который несколько лет избивает двоечников и троечников за то, что те плохо учатся. Об этом пишет kp.ru.
На 10-летнего мальчика-отличника, который посещает секцию единоборств и отрабатывает приёмы на одноклассниках, сначала написали коллективную жалобу. Родители пострадавших от его рук детей обращались к директору школы, в областной Минобр и даже в полицию с требованием возбудить уголовное дело, но ничто из перечисленного не принесло результатов.
В итоге из-за поднятого резонанса родителей 14 февраля гимназию посетила большая комиссия проверяющих. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, в ходе которой дадут оценку действиям либо бездействию работников образовательного учреждения.
Ранее скандал разгорелся в Омской области. В Сети появилось видео, как внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников. По словам парня, он "получает от этого удовольствие". После публикации ролика была организована проверка. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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